My Elder Sister : qui ne voudrait pas d’une sulfureuse démone pour sœur ?

Yuu n’a pas d’amis et depuis qu’il est orphelin, il est trimballé de famille éloignée en famille éloignée sans grand succès. L’oncle chez qui il vit actuellement lui a interdit d’aller dans l’annexe de la maison. Quand Yuu y pénètre malgré tout, il découvre un pentacle d’où surgit une sublime créature avec des cornes et des jambes de chèvre. Un ange ? Non, plutôt un démon, qui lui propose d’exaucer un vœu contre ce qu’il a de plus cher. Yuu sait très bien ce qu’il veut — ne plus être seul. Que cette imposante démone devienne sa sœur ! Pleine de confiance dans ses capacités, Chiyo promet de l’exaucer et prend forme humaine…

Petit à petit, elle va découvrir que jouer la grande sœur n’est pas si simple. En fait, elle ne sait rien de la culture des humains. Et face à son corps de déesse, le jeune Yuu doit souvent comprimer les battements de son cœur. Entre quiproquos qui se finissent souvent par une Chiyo dénudée et douceur du quotidien de deux êtres en manque d’affection, My Elder Sister possède un charme accrocheur. Yuu succombera-t-il aux charmes de Chiyo ? Chiyo saura-t-elle résister à la gentillesse de Yuu ? Le lecteur saura-t-il rester indifférent aux avances de la démone ?

My Elder Sister est à l’origine un doujinshi (manga autopublié) qui a largement popularisé au Japon l’artiste Pochi, rendant Chiyo une de ces waifu légendaires qui débordent le cadre de leur média d’origine. Grâce à cette version sérialisée de l’histoire, vous pouvez désormais découvrir cette charismatique grande sœur à travers les belles planches de Pochi. Il ne nous prive pas d’occasions d’admirer Chiyo en pied sur des pages entières, en robe d’été comme en démone au naturel…

Il a un style bien à lui, avec des corps voluptueux et des yeux uniques qui vous happent dans leurs prunelles — faisant de My Elder Sister un manga qui vaut le détour fût-ce pour ses visuels. Mais Chiyo vous réserve tout un tas de surprises : par exemple, ses longs cheveux se terminent par des tentacules, qui peuvent aussi bien soulever un humain que couper du pain.

Comme dans tout manga où le fanservice occupe une place importante, notre personnage principal Yuu sait s’effacer pour rendre l’intrigue plus immersive pour le lecteur. Ici, l’équilibre est particulièrement bien trouvé, puisque Yuu a également une vraie personnalité, une gentillesse et une naïveté qui n’ont pas fini de nous surprendre. Être touché autant qu’émoustillé, n’est-ce pas une merveilleuse combinaison ?

On retrouve aussi dans My Elder Sister le délice de voir une créature extérieure découvrir le monde, s’étonner des mœurs — non, Chiyo, ce n’est pas un serpent dont on met la viande à sécher, c’est juste le tuyau d’arrosage — un peu à la Miss Kobayashi’s Dragon Maid. Et pour les tomes futurs, on peut s’attendre à découvrir progressivement la part d’ombre de Chiyo ainsi que le funeste destin qui attend forcément Yuu suite à sa damnation…