Des manuscrits de Simone de Beauvoir, Gide, Léon Bloy, Queneau entrent à la BnF

« Avec ces nouvelles acquisitions, ce sont des œuvres emblématiques du patrimoine littéraire qui font leur entrée dans les collections nationales. C’est une fierté pour la BnF d’offrir ainsi aux chercheurs de nouveaux champs d’étude sur la littérature du XXe siècle », affirme Laurence Engel, présidente de la BnF.

Simone de Beauvoir (1908-1986), Les Mandarins

Prix Goncourt en 1954, Les Mandarins est une œuvre emblématique de Simone de Beauvoir. Ce document remarquable se compose de 956 feuillets, sur papier quadrillé. Il présente de nombreuses ratures et corrections et intègre des feuillets dactylographiés avec corrections autographes. Ce manuscrit rare rejoint à la BnF, ceux du Deuxième sexe et des Mémoires d’une jeune fille rangée.

Léon Bloy (1846-1917), Journal

De 1892 jusqu’au 20 octobre 1917, soit deux semaines avant sa mort, Léon Bloy a tenu régulièrement son journal intime, consignant minutieusement jour après jour, les événements de son quotidien. Les vingt-cinq volumes de son journal, en partie inédit, constituent une source exceptionnelle pour l’histoire de son temps, et dévoilent ainsi le quotidien d’un monde littéraire en pleine mutation, où les idées s’affrontent avec vigueur.

André Gide (1869-1951), Les Nourritures terrestres

Cette œuvre majeure de Gide publiée en 1897 a été pour toute une génération un manuel de vie, un bréviaire d’émancipation et elle garde aujourd’hui encore une force et un pouvoir d’exaltation indéniable. Sept des huit cahiers manuscrits des Nourritures terrestres font ainsi leur entrée dans le fonds de la BnF. Certaines pages ont été découpées, d’autres sont constituées de plusieurs morceaux montés par collage. Il existe de très nombreuses biffures, ajouts ou corrections qui représentent un nombre considérable de variantes. Les Nourritures terrestres rejoignent plusieurs manuscrits d’André Gide déjà conservés à la BnF : Si le grain ne meurt, Les faux-monnayeurs, La Porte étroite.

Raymond Queneau (1903-1976), Correspondance, Dossiers de l’Oulipo, Notes de travail, Tapuscrits corrigés de Zazie dans le métro

La BnF a pu faire l’acquisition de plusieurs lots qui viennent compléter son important fonds Raymond Queneau, acteur capital de la vie littéraire et éditoriale française du XXe siècle.

Sa correspondance, reçue entre 1920 et 1976, représente plus de 18 000 lettres et met au jour des sources parfaitement inédites.

Les dossiers de l’Oulipo, où Raymond Queneau avait rassemblé manuscrits, tapuscrits et documents divers sur le mouvement créé autour de lui en 1960.

Les notes de travail et de lecture, permettent quant à elles d’entrer dans le laboratoire de l’« écriveron ».

Les deux tapuscrits de Zazie dans le métro, tant corrigés qu’ils constituent les dernières étapes d’écriture de son roman le plus connu, complètent heureusement les manuscrits de travail acquis en 2018 par la BnF.

Photographie : illustration, French_landscape_photographer, CC BY-NC-ND 2.0