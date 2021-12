Des ligues de Quidditch changent de nom pour s'éloigner de J.K. Rowling

Les fédérations US Quidditch et Major League Quidditch ont déclaré, dans un communiqué de presse conjoint, qu'elles changeront de nom, citant explicitement l'auteur J.K. Rowling comme raison de ce choix. En cause : les opinions, controversées au sein de son lectorat, de Rowling relatives aux questions transgenres.

« Les ligues espèrent qu'un changement de nom pourra les aider à continuer à se distancer des travaux de J.K. Rowling. L'auteure de la série de livres Harry Potter est de plus en plus dénoncée pour ses positions anti-trans ces dernières années », indique-t-ils dans le communiqué.

J.K. Rowling persiste sur Twitter

Après être déjà intervenue à plusieurs reprises dans le débat sur la question des transexuels et de leurs droits éventuels, l'auteure des Animaux fantastiques a de nouveau publié la semaine dernière sur le sujet, mettant en cause la police écossaise qui permettra à présent aux suspects de viol, dotés d'attributs masculins, de s'identifier comme des femmes, si cela correspond à leur genre ressenti.

Dans son message, l'autrice dénonce cette possibilité en la comparant à la « novlangue » de 1984, roman de George Orwell. Dans le roman dystopique, cette novlangue symbolise la manipulation de la réalité par la dénaturation des mots. « La guerre, c'est la paix/L'esclavage, la liberté/La force, l'ignorance/L'individu avec un pénis qui vous a violé est une femme », a publié Rowling le 12 décembre dernier.

« Notre sport a acquis la réputation d'être l'un des sports les plus progressistes au monde en matière d'égalité des sexes et d'inclusivité, en partie grâce à sa règle de genre maximum, qui stipule qu'une équipe ne peut pas avoir plus de quatre joueurs du même genre sur le terrain à la fois », explique encore le communiqué des deux ligues.

Une décision commerciale ?

Ce choix de changer de nom semble également motivé par des ambitions commerciales. En effet, les ligues ont également noté que le nom du sport, qui ressemble au hockey sur gazon mais utilise des balais comme dans la série de romans, est également une marque déposée par le groupe Warner Bros. Des questions de droit d'auteur qui « ont limité l'expansion du sport, y compris les opportunités de parrainage et de diffusion ».

Avec ce changement de nom, les deux ligues espèrent favoriser le développement de ces deux sports jeunes et nés de l'imagination de Rowling. « Nous pouvons maintenir le statu quo et rester relativement petits, ou nous pouvons faire de grands pas et vraiment propulser ce sport dans sa prochaine phase. Renommer le sport ouvre tellement d'autres opportunités de revenus pour les deux organisations, ce qui est crucial pour une expansion », déclare Mary Kimball, directrice exécutive de l'US Quidditch.

La directrice a également mis en avant que la copropriété d'une nouvelle marque permettra aux ligues de rechercher des parrainages, ou encore des accords de diffusion sur les grands réseaux de télévision. Un vœu pieux pour un sport célèbre pour son affiliation directe à la célèbre série de livres ?

