Lincoln : enfin une intégrale sous le sapin

Pas la peine d'être devin pour imaginer ce que vous allez faire cette semaine : courir les boutiques et les sites web pour dénicher le cadeau de dernière minute pour le cousin machin (le chevelu dont on voit à peine les yeux) ou la Tatie Danielle (faut-il vraiment offrir quoi que ce soit à cette vieille aigrie?) Ne cherchez plus, vous avez trouvé. L'intégrale de Lincoln, reprenant les trois premiers tomes des aventures du garçon vacher le plus têtu de tout l'ouest est le cadeau sur mesure - en taille unique - pour les lecteurs occasionnels comme pour les férus de BD.

Le principe de la série est si simple qu'on n'a pas peur de le dévoiler en quelques lignes. Lincoln, anti-héros parfait, mène une vie sans plaisir dans un ouest pas très sauvage. Solitaire et grognon, malchanceux, mal éduqué, il est sur le point de se mettre une balle de revolver sous le chapeau quand un petit barbu en poncho apparaît et lui accorde l'immortalité, dans l'espoir que ce cowboy mal luné se réconcilie avec la vie et se mette à faire le bien (petite info utile : ce Mexicain timide, c'est Dieu en personne.)

Mais le Créateur a misé sur le mauvais canasson. Lincoln est aussi rétif à l'immortalité qu'à l'existence éphémère, il n'est pas plus guilleret et moins aigri, il est juste impossible à éliminer pour ses toujours plus nombreux adversaires. Loin de faire le bien, Lincoln se contente de faire le pire. Et c'est là qu'un deuxième petit barbu en poncho fait son apparition : Satan en personne, venu convaincre l'imbécile de Lincoln de savourer son super-pouvoir en le mettant au service du mal. Mais Lincoln est de l'étoffe dont on fait les tartines qui retombent sur le côté confiture, les fusils qui s'enrayent et les ânes bâtés : il ne veut pas plus se soumettre aux injonctions du Malin qu'à celle du Créateur. Il n'en fait qu'à sa tête et selon son bon plaisir.

Lincoln est une série hors du commun, à coup sûr l'une des plus réussies des années 2000 : dès les premières planches, on est emballé par la maîtrise à la fois du scénario et du dessin. En particulier, la série démontre le sens aigu du dialogue caustique dont Jouvray fait preuve. Les bulles sont troussées comme des punchlines, enlevées et piquantes, elles font mouche à toutes les scènes.

Puis le trait un peu épais de Jouvray, au dessin, fait des merveilles. La gueule en biais du protagoniste, toujours levé du pied gauche, remplace la dynamique et l'enthousiasme dont font habituellement preuve les héros par une réticence et une mauvaise volonté qui se lisent aussi bien dans la position des corps que les regards, les constructions d'images. Du tout grand art.

Et la mise en couleur de Jouvray, chaude et terne à la fois, achève de plomber cet ouest sauvage, où le soleil est toujours suivi par une bonne pluie bien drue, où la nuit n'est éclairée que par les traits chauds des balles qui sifflent aux oreilles. Malgré la morgue et la nonchalance du personnage principal, les aventures de Lincoln sont excitées et dynamiques, nerveuses, rebondissantes et surtout... vraiment drôles et surprenantes.

Si vous connaissez la série, vous n'avez rien appris dans ce papier, vous ne l'avez d'ailleurs pas lu jusqu'ici, vous avez foncé en librairie pour faire emballer l'intégrale en vue de l'offrir à votre neveu préféré. Si vous avez la chance de ne pas avoir dévoré les aventures de Lincoln depuis leur publication, rien ne vous empêche de demander à votre libraire un papier cadeau et d'indiquer votre nom sur l'étiquette pour vous l'offrir vous-mêmes le 24 ou le 25 sous le sapin ou dans votre rocking-chair préféré. On n'a que le bien qu'on se donne, non ?