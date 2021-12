Cadeaux de dernière minute : des jouets de papier à découper et fabriquer soi-même

Oups ! La réunion de famille, respectueuse des recommandations et principes de bon sens communiqués par le Premier ministre, est réglée… mais on a oublié le petit copain de l’arrière-nièce. Pas panique, Gallica vous sortira de ce mauvais pas. Souvenez-vous : « Moins on est nombreux, moins on prend de risques. » Pareil pour les cadeaux : puiser dans le patrimoine, pour ne pas prendre de risques !