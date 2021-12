Œdipe n'est pas coupable, enquête merveilleusement ficelée de Pierre Bayard

Pour tous les autres, Œdipe est, évidemment, ce garçon né dans un foyer royal de la Grèce antique dont la venue au monde avait été accompagnée, par les oracles, du rappel de la malédiction terrible jetée par Apollon à son père : Œdipe était voué à tuer son père et à épouser sa mère !!!…

Se trouvant, malgré toutes les précautions qu’ils pensaient avoir mises en œuvre pour éviter cette funeste naissance, devant cet héritier redoutable, ses parents avaient décidé de « l’exposer » (euphémisme évitant d’exprimer clairement un arrêt de mort) et, le confiant à un serviteur, avaient chargé celui-ci, à leur place, de la sinistre besogne. Lequel serviteur n’avait pas scrupuleusement obéi et avait considéré accomplir sa mission en se débarrassant de l’enfant auprès de représentants égarés d’un autre lointain couple royal se désolant de la stérilité de leur union et prêts à adopter un enfant sans trop poser de questions sur son origine et à l’élever pour en faire leur successeur.

Mais les Dieux ne pouvaient pas se laisser berner d’aussi piètre manière !

Ignorant tout de sa réelle origine, Œdipe vient, par hasard, à être informé de l’oracle. Craignant de devenir le criminel que la destinée lui promet, il s’enfuit de ce royaume où rien ne risquait partir très loin et, en chemin, tuer son inconnu de père biologique qui ne voulait pas lui laisser la priorité routière à une croisée de chemins, éliminer le terrible Sphinx en trouvant la réponse à l’énigme célèbre (si, si, vous savez bien : qui a quatre pattes le matin, deux à midi et trois le soir?) et, en récompense de tout cela, épouser en toute ignorance sa mère biologique !

Après l’avoir laissé tranquille quelques temps, les Dieux, qui avaient alors certainement terminé ce qui les occupait ailleurs, avaient remis la pression sur le royaume où régnait Œdipe, contraignant celui-ci à ré-ouvrir une enquête qui avait, quand même, été menée avec ce qui pourrait être qualifié de grande légèreté lors de l’assassinat de son prédécesseur royal.

Et là, comme par magie, tout s’éclaire soudain, les témoignages affluent, les langues se délient, les accusations tombent : tous ceux qui vénéraient celui qui était venu à bout du Sphinx le vouent maintenant aux gémonies, à l’opprobre et enfin à l’exil où seule sa fille Antigone l’accompagnera.

Les Dieux sont contents : l’oracle est ainsi accompli !

Mais pas Pierre Bayard qui, lui, est convaincu, en maître de la « critique policière », que l’enquête a été bâclée autant, sinon plus, la deuxième fois que la première. Et ce n’est pas juste une lubie d’intello qui veut se faire mousser auprès de ses confrères ! Non ! Il dispose d’arguments très sérieux qui montrent les nombreuses faiblesses de l’accusation dont un avocat de la défense saurait, sans peine, aujourd’hui, tirer profit pour la faire tomber sans coup férir.

Mais, pour autant, s’il peut avancer des éléments de nature à créer un doute définitif dans l’esprit des jurés, il ne disposait pas encore des preuves tangibles permettant d’écarter le non-lieu pour obtenir un acquittement pur et simple. Non ! Pour cela, il fallait mettre la main sur le responsable réel de tous les crimes dont Œdipe est accusé, trouver ses motivations et accumuler les indices pour retourner le jury et l’amener à admettre la culpabilité d’un autre protagoniste.

Pas facile, plus de deux mille cinq cent ans plus tard !!!…

Alors, Pierre Bayard a retroussé ses manches et s’est lancé, avec les méthodes les plus affûtées de toutes les polices du monde, dans une analyse minutieuse des éléments disponibles (à commencer par une visite de la scène du crime...) pour tirer toutes les ficelles, soulever tous les voiles d’ombres, éclairer tous les recoins, relire les déclarations, questionner encore et encore tous les témoins, rechercher les mobiles, déterminer les occasions qui ont pu faire le larron, pister les mensonges, dénicher les contradictions, etc., etc....

Bref, pour faire éclater la vérité.

Au péril de sa vie.

Vue sous cet angle, vous pourriez croire à une mascarade ! Mais pas du tout !

Avec un soucis fascinant du détail, Pierre Bayard nous propose une autre lecture des textes anciens, un autre éclairage de l’Histoire et fait trembler sur ses fondements toutes les théories psychanalytiques de Freud au point de remettre en cause la psychanalyse elle-même.

Pour cela, il s’appuie sur une érudition remarquable (que ne renieront pas les exégètes des grands auteurs classiques grecs) et une finesse sidérante dans la compréhension (que nous pouvons découvrir en suivant son raisonnement) des manigances ourdies par les Dieux !

Son ouvrage est un pur bonheur de lecture car il mène avec adresse, humour, culture, méthode, rigueur, logique et suspense, un travail de recherche passionnant et captivant bien que déroutant. De nature à satisfaire tous ceux qui auraient pu être rebutés par la seule idée d’approcher de près Sophocle (ou l’un des philosophes Grecs) et à écarter, au fil des pages, toutes ces appréhensions car la troublante vérité qu’il dévoile à la fin de cette minutieuse enquête (et qu’aucun des héros de la littérature policière ne renierait) questionne « des pans entiers de notre culture [qui reposeraient] sur une erreur judiciaire » !

Tout en dissertant très sérieusement sur les mythes d’ici et d’ailleurs, les théories freudiennes ou encore la propension de nos sociétés à « régulièrement […] désigner des victimes expiatoires » !

Pauvre Œdipe ! Les Dieux ne lui ont vraiment laissé aucune chance...