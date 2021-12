Une fois de plus, le prêt numérique en bibliothèque provoque des tensions

Les adaptations de romans sur grand et petit écran, voilà bien quelque chose qui existe depuis bien longtemps et qui, vraisemblablement, ne devrait jamais disparaître. L’une des principales sources de ces adaptations est sans nul doute la plateforme américaine Netflix… qui a annoncé la semaine dernière un partenariat avec un autre géant : Starbucks. Résultat ? « But Have You Read the Book? », un club de lecture pour le moins original.