Des trésors à découvrir dans les archives d'Andrea Camilleri

Dans une émission exclusive à RaiNews24, les filles de Camilleri affirment, comme rapporté par l’agence de presse Ansa : « Papa nous avait demandé de récupérer son matériel, mais ce qui nous a donné une grande joie, c’est de trouver tant de documents, tant d’écrits, et de pouvoir lui en parler parce qu’il était encore vivant quand nous avons commencé à vraiment trouver un trésor. »

En effet, les filles du grand auteur sicilien ont commencé à récupérer une partie de l’héritage littéraire de Camilleri alors qu’il était encore en vie : l’auteur lui-même avait demandé à ses filles et à sa femme de l’aider à remettre en ordre ses archives personnelles.

Une entreprise titanesque

Les filles et la femme de Camilleri ont été initialement découragées face à une entreprise qui avait l’air quasiment impossible : remettre en ordre des centaines de dossiers, de vieux scripts, de premières ébauches de livres, de lettres, de photographies, d’audiovisuels et même de notes prises en soixante-dix ans d’activité.

Car Andrea Camilleri était un collectionneur infatigable : « Il cataloguait tout. Et, surtout, il a tout gardé. Seulement, il a commencé à travailler à Rome quelques années après la guerre et jusqu’à l’été d’il y a deux ans, quand il nous a quittés, il avait accumulé une quantité impressionnante de matériel », rappellent les filles à La Repubblica. Elles confessent avoir demandé de l’aide à l’amie archiviste Patrizia Severi.

Andreina, Elisabetta et Mariolina racontent aussi que les matériaux iront composer le Fonds Camilleri, actuellement en construction et qui ouvrira au public au printemps 2022.

Un patrimoine littéraire richissime

Mais qu’est-ce qu’il y a dans ses archives ? « Ses papiers racontent une grande partie de l’histoire culturelle du vingtième siècle. Les événements, les expériences et les protagonistes se croisent. Il y a des mises en scène de théâtre du début des années 1950 par des auteurs italiens et européens, Pirandello, Giacosa, Betti, Fabbri, Bracco, Campanile, Strindberg, Cocteau, Adamov et Ionesco. C’est lui, par exemple, qui a porté pour la première fois les œuvres de Beckett à la télévision. Et encore, les essais de ses cours de mise en scène à l’Académie Silvio D’Amico dans les années 80, son travail à la RAI comme directeur de la programmation quotidienne des dramatiques radiophoniques (…). Et puis les mises en scène, les scénarios et les productions télévisées des grands drames (…) », racontent les filles toujours à La Repubblica.

Par ailleurs, RaiNews24 — l’une des principales chaînes de télévision italiennes — a montré dans une émission des images des carnets de Camilleri adolescent à la fin des années 1930, reliés par lui-même, ainsi que ses agendas. D’après ces matériaux, il apparaît qu’il lisait un livre tous les deux jours et que ses premiers poèmes avaient été qualifiés de « très bons » par le grand intellectuel sicilien Elio Vittorini.

De nombreuses œuvres inédites ont également été retrouvées parmi les papiers, dont sa première tentative de nouvelle, Sweet Giorgia Brown. Enfin, cinq versions du roman Giudizio a mezzanotte, que Camilleri avait prétendu avoir jeté, ont été retrouvés dans la cave.

Une histoire exemplaire

« C’était le cadeau que notre père nous avait demandé. Nous ne pouvions pas le décevoir », affirment enfin les filles de l’auteur sicilien à La Repubblica.

Et elles concluent : « Notre père voulait que ce Fonds soit ouvert à tous ceux qui voulaient le visiter, mais surtout aux écoles. Dans ses lettres, on trouve l’histoire de sa vie, celle d’un garçon du Sud profond qui n’a jamais cessé de poursuivre un rêve. Le message qu’Andrea Camilleri a voulu transmettre en demandant à ses filles de s’occuper de ses archives est précisément celui-ci. Faire comprendre aux jeunes que rien n’est impossible, que les rêves se réalisent. Et nous sommes fiers de l’avoir aidé. Nous espérons seulement être à la hauteur. »

crédits photo Xavier Trias, CC BY NC ND 2.0