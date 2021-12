Soleil amer, de Lilia Hassaine : “La dualité comme identité, c'était déjà une contradiction”

Le roman se déroule au cœur d’une cité HLM, dans un microcosme englobant la famille de Naja, d’origine algérienne, et ses amies, décrit par un narrateur omniscient, qui présente les subtilités de chaque personnage. Chaque chapitre correspond à une nouvelle année, qui s’étend de 1959 à 1997, avec quelques ellipses narratives. Les deux termes antithétiques du titre Soleil Amer contiennent l’essentiel du récit de Lilia Hassaine.

Au cœur de ce roman : la séparation — le déracinement. Une première qui oblige la famille à quitter sa terre d’origine vers une terre d’accueil — finalement, pas si accueillante que cela — ; puis, la séparation des jumeaux Amir et Daniel, opposés par leurs milieux sociaux respectifs, mais dont le pouvoir du sang triomphe ; la rupture de Nour avec sa propre famille, mais surtout avec son milieu social ne voulant pas se soumettre aux diktats français, avec lesquels elle cherche à rompre, et à trouver sa place en rejoignant les hautes sphères.

Dans ce second roman, Lilia Hassaine expose avec une honnêteté déconcertante la question de l’intégration des populations algériennes dans la société française à la fin de la guerre d’Algérie (début des années 60) jusqu’aux années 80. Elle cherche à montrer l’effondrement de l’âge d’or des cités HLM jusqu’à leur abandon progressif par les autorités publiques, laissant place à la violence des trafics d’aujourd’hui et à l’amertume des désillusions. C’est cet abandon de ces populations immigrées que dénonce l’autrice, en montrant que finalement les différentes sphères sociales d’une société ne diffèrent pas tant que cela (cf. la place de la drogue dans la cité HLM et celle des soirées de Nour dans le milieu du mannequinat).

Finalement, l’histoire est peu originale, c’est celle de millions d’autres : une famille d’immigrés algériens s’installe en France, après la Guerre d’Algérie, pour y faire fortune. Le père, Saïd, part en premier pour travailler dans une usine d’automobiles. Éreinté par ce quotidien, il s’est réfugié dans l’alcool et le fait payer à sa femme par la violence la désillusion de ce French Dream. Pudique, Naja est une mère qui espère voir ses enfants réussir, et surtout aspire secrètement à ce que ses filles — Myriam, Sonia et Nour — ne connaissent pas sa propre destinée : n’être née que pour être mariée et procréer. Pourtant, elle ne peut réellement lutter contre les intentions de son mari.

Face à eux, la double culture, le libéralisme, et la liberté féminine, incarnés par le mariage d’Ève et Kader, le frère de Saïd, qui a réussi à faire fortune grâce à l’emploi trouvé par sa belle-famille communiste, dans l’industrie familiale. Cette forme de dénonciation de l’hypocrisie sociale qui régnait à l’époque semble tout de même s’appuyer sur quelques stéréotypes de classe, qui grossissent le trait de ce récit. La seule critique potentielle à faire face à la qualité littéraire de ce roman.

Durant le récit, le docteur Dumas affirme à Amir que « ceux qui parlent le plus sont souvent ceux qui en disent le moins ». Un adage qui semble avoir marqué l’écriture de Lilia Hassaine. Loin de se contrarier avec des termes superflus, elle fait le choix de la sobriété stylistique. C’est avec fluidité que s’enchaîne ce récit, nous maintenant en haleine du début à la fin ; non pas pour le suspens de l’histoire, mais davantage pour la simplicité de son écriture, et l’acmé tragique. Pourtant, l’essentiel est contenu dans la précision de ses mots qui se veut « tranchante ».

De la rudesse de l’environnement de cette cité HLM, de son insalubrité et de sa noirceur, l’autrice en tire une écriture poétique dont les termes résonnent les uns aux autres par moment dans un chant mélancolique « avec le temps, on ne sait plus faire semblant ». Le choix du titre se justifie plus encore par la référence faite au poème de Rimbaud « Le bateau ivre », qui introduit le récit et le ponctue. Un titre poétique pour un ouvrage poétique, qui à la manière de Baudelaire transforme la boue en or.

Lilia Hassaine se place au cœur de ce microcosme banlieusard pour dénoncer la violence de ces milieux des années 60 à 90, où racisme, pauvreté, ruralisation, maladie se succèdent tour à tour. Une critique qui ne tend pas à dénoncer tant le racisme endémique de l’époque, mais davantage l’abandon du gouvernement à intégrer plutôt qu’à marginaliser ces flux de population, qu’on a préféré entasser dans des HLM plutôt que leur offrir des possibilités.

En outre, l’autrice critique aussi l’importance accordée aux traditions algériennes qui empiètent sur la liberté des femmes — Myriam en fera l’expérience la plus douloureuse —, oblige les garçons à répondre aux critères de la virilité plutôt qu’à l’expression de soi. Finalement, le roman met en exergue les problématiques de la double culture, de ce sentiment de n’être reconnu par rien, et donc de considérer soi-même de n’être personne : « la dualité comme identité, c’était déjà une contradiction, il n’existait de mot pour dire un et deux à la fois ». Le langage échouait à décrire sa réalité. Par son roman, Lilia Hassaine aspire à représenter les tenants de cette dualité, pouvant être destructrice.