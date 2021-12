Pierre Lungheretti quitte la Cité de la BD d'Angoulême en janvier 2022

Dans un communiqué, la Cité de la BD d'Angoulême met en avant le bilan du directeur sortant. « Ses six années de mandat ont été marquées par une profonde transformation de l'institution et une attractivité renforcée. Avec des finances assainies, la Cité a accru de manière sensible sa fréquentation et son rayonnement international. Elle s'est impliquée dans les enjeux éducatifs et sociaux avec des programmes expérimentaux et un jumelage avec le centre social Caj Bel Air Grand Font d'Angoulême conclu en avril 2019. »

« Par ailleurs, la création de la fondation “Cité du 9e Art” lui assure des moyens complémentaires grâce à la mobilisation de mécènes », indique encore le communiqué de presse. L'établissement avait en effet traversé quelques turbulences, en 2018, aboutissant sur des licenciements économiques.

En 2019, Lungheretti avait formulé 54 propositions concrètes pour la bande dessinée, dans un rapport présenté au gouvernement à l'occasion du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. Parmi les propositions, l'année de la bande dessinée, instituée en 2020 et prolongée en 2021, qui n'a pas toujours laissé un souvenir impérissable aux auteurs.

À ce titre, le directeur de la Cité de la BD appelait à modérer les critiques sur le bilan de cette année, assurant que les pouvoirs publics avaient fait leur part. « La prise de conscience des difficultés vécues par les auteurs est réelle et le processus de réformes est enclenché. C'est un point très important, et ce processus va s'inscrire dans le long terme », nous expliquait-il alors.

