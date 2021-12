Disparition de l'autrice féministe bell hooks, à l'âge de 69 ans

Née le 25 septembre 1952 à Hopkinsville, dans le Kentucky, hooks doit subir la ségrégation au cours de son cursus scolaire, puis poursuit ses études à l'université de Stanford, en Californie. Docteure ès lettres, elle enseigne à l'université de Californie du Sud, et voit son premier livre, un recueil de poèmes, And There We Wept, publié en 1978.

Dans le domaine du féminisme, son premier livre parait en 1981, intitulé Ne suis-je pas une femme ? (traduit en français par Olga Potot, Cambourakis).

Dans cet essai, partant de la question rhétorique posée par Sojourner Truth, ancienne esclave et militante des droits des femmes, bell hooks étudiait la manière dont les combats féministes menés par des femmes blanches avaient pu ignorer les femmes noires et la défense des droits de ces dernières, ou quand le racisme prend le pas sur le féminisme. Elle intégrait souvent à son analyse une critique marxiste du capitalisme moderne, faisant référence à la lutte des classes et à son impact sur la lutte féministe.

Parallèlement à la publication de ses ouvrages, principalement des essais sur le féminisme, le racisme ou les intellectuels afro-américains, mais aussi des livres pour la jeunesse, bell hooks enseigne dans plusieurs universités, en Californie, à San Francisco ou encore à Yale, dans le Connecticut.

Sa bibliographie compte une quarantaine de livres, dont certains ont été traduits en plus de 15 langues, souligne la famille de hooks.

« Sa famille est honorée des nombreuses récompenses, distinctions et de la reconnaissance internationale pour l'œuvre de bell hooks, pour son travail en tant que poète, autrice, professeure, féministe, critique culturelle et activiste sociale. Nous sommes fières de la nommer sœur, amie, confidente, influence. »

Depuis 2004, bell hooks enseignait à l'université de Berea, où s'est ouvert en 2010 le bell hooks Institute, qui conserve des documents et ressources relatifs à la vie et l'œuvre de l'autrice. Une mission particulière pour l'établissement, qui fut le premier du Sud des États-Unis à lever la ségrégation parmi ses élèves.

En France, plusieurs livres de hooks sont disponibles : outre Ne suis-je pas une femme ?, signalons Tout le monde peut être féministe (traduit par Alex Taillard et Claude Rioux, Divergences) et Apprendre à transgresser. L'éducation comme pratique de la liberté (traduit par Margaux Portron, Syllepse).

Photographie : bell hooks en 2014 (Alex Lozupone (Tduk), CC BY SA 4.0)