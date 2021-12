Poètes jouant aux échecs : une photographie de Lewis Carroll aux enchères 

Usant d’un objectif plutôt que d’un crayon, Charles Dodgson, plus connu sous le nom de Lewis Carroll, a produit plus de 3000 clichés — dont seulement un tiers subsiste encore à ce jour. Il a notamment immortalisé des poupées ou encore des squelettes, bien que son intérêt premier était la mise en scène de jeunes filles. Alice Liddell, qui inspira son oeuvre, fut l’une de ses muses. Or, la photographie qui fait aujourd’hui parler d’elle est d’une toute autre nature.

Échec et Mat et Brillant

C’est le 7 octobre 1863 que Lewis Carroll se rend jusqu’à la demeure de la famille Rosetti, sur Cheyne Walk à Chelsea (Londres), soit deux ans avant la publication de Alice aux pays des merveilles. C’est ainsi qu’il immortalise les visages de Christina Rossetti, Maria Francesca Rossetti, Frances Livinia Rossetti et Dante Rossetti, ces deux derniers assis à table en train de jouer jeu d’échecs. Cette photographie, dite « extrêmement rare », a été non seulement arrangée, mais aussi imprimée par Dodgson lui-même.

La veille, l’auteur avait rencontré Dante Rosetti, écrivant dans son journal qu’il avait « parcouru un énorme volume de dessins, dont certains je dois photographier — un grand plaisir, car je n'avais jamais vu un dessin aussi exquis auparavant ». Plus tard, il notait avoir dîné « avec M. Rossetti et y avait passé une partie de la soirée », avant de décrire cet évènement comme « une journée mémorable ».

« C'est une photographie tellement personnelle que de les voir jouer aux échecs ensemble et les sœurs les regarder », a déclaré Ian Ehling, directeur des beaux livres et manuscrits pour Bonhams New York. « Carroll était un lecteur intime des livres de Rossetti, c'est donc probablement ainsi que l'amitié est née, et puis lui-même était bien sûr un photographe amateur très doué tout au long de sa vie. »

Décrivant le jour où l’auteur les a photographiés dans leur jardin, Christina Rossetti écrivit ces mots : « Notre objectif était d'apparaître dans le groupe familial complet de cinq ; mais tandis que plusieurs autres ont réussi, ce négatif particulier a été gâté par une averse, et j'en possède une empreinte solitaire dans laquelle nous apparaissons comme éclaboussés d’encre » (Bonhams).

Bonhams a annoncé une estimation de 50.000 à 70.000 $ US pour cette photographie (soit environ 44.400 à 62.000 euros). « Sur les trois copies complètes connues de cette photographie, seule celle-ci et une autre sont entre des mains privées », a déclaré la maison de vente aux enchères. « Aucune photographie originale de la famille Rossetti, émanant de Lewis Carroll avec une qualité similaire ne s'est vendue sur le marché ces dernières années. »

La vente, qui se tiendra aujourd’hui à New York, propose de nombreux manuscrits parmi ses lots : on compte notamment une édition de la Sainte Bible, contenant l'Ancien et le Nouveau Testament, datant de 1750 ; une première édition du classique de Charles Dickens, Un chant de Noël ; ou encore une lettre dactylographiée signée « T.S. Eliot », qui conseille un fan sur l'utilisation du vers libre, datée du 7 décembre 1945.

Source : The Guardian

Crédit photo : Bonhams New York