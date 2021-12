Dante : divine, sa Comédie, depuis maintenant sept siècles

En cette période de fêtes de fin d’année, offrir ce demi-dieu est donc offrir un cadeau prestigieux. Et si ce livre est publié dans une édition bilingue dans la non moins prestigieuse bibliothèque de la Pléiade, à l’occasion des sept cents ans de la mort de Durante degli Aligheri dit Dante, ça n’est plus un cadeau, c’est carrément un bijou !

Un bijou que Dante a entièrement rédigé pendant son exil (voir article) entre 1308 et 1321. La Comédie (elle ne s’appellera La Divine Comédie qu’à partir de 1555) est composée de cent chants, divisés en trois cantiques : l’Enfer, le Purgatoire et le Paradis. Rédigée en langue vulgaire, elle est un succès quasi immédiat. Traduite en latin par Bertoldi dès 1416, elle le sera ensuite en castillan par Henri de Villena en 1428, en catalan en 1429, en français par Balthasar Grangier en 1597. Elle est aujourd’hui traduite dans plus de 60 langues.



« Pour qu’une édition soit véritablement bilingue, les deux textes doivent “se parler”. »

C’est ainsi que le choix a été fait de partir des travaux de Giorgio Petrocchi (1921-1989), historien de la littérature italienne, qui était retourné aux sources, à savoir les plus anciennes transcriptions connues de La Comédie de Dante. Il faut bien avoir à l’esprit que nous ne possédons aucun manuscrit écrit de la main de Dante, tout le but des recherches de G. Petrocchi, fut de « reconstituer cet original perdu ».

La traduction française est celle de Jacqueline Risset (1936-2014) : critique littéraire, traductrice et universitaire, Dante a été au centre de son travail. Sa traduction se veut libre afin de ne pas « s’enfermer dans un carcan métrique […], tout en s’efforçant de restituer le rythme et la vitesse de la terza rima, l’innovation la plus caractéristique de Dante ».

Il ne s’agit pas ici de vous résumer La Divine Comédie, ça serait prétentieux et surtout impossible. La Divine Comédie est un voyage. Un voyage dans le temps pour les lecteurs du XXIe siècle que nous sommes, mais également, et surtout, un voyage introspectif : « La Comédie est écrite pour nous rendre meilleurs » aurait dit Dante de son texte. Je ne sais si elle m’a rendue meilleure, mais c’est assurément une lecture qui marque au fer rouge.

Il y a deux étapes à ce livre, la première est de l’avoir dans sa bibliothèque. Dès lors, il vous appelle, un peu comme l’anneau de Tolkien. Vous ne pouvez oublier qu’il est là. Puis un jour c’est le grand jour, vous le commencez. La lecture vous prendra du temps, parfois même vous ferez une ou plusieurs pauses, La Divine Comédie ne se donne pas facilement, il faut la vouloir, la désirer.

Nous ne pouvons qu’être d’accord avec Carlo Ossola quand nous lisons dans sa préface : « Si l’on sort de la lecture de La Comédie comme on y est entré, cela signifie qu’on n’a pas lu le poème », cela signifie que nous n’avons pas rencontré Dante.

Et pourtant l’écrivain s’est donné du mal pour aller à la rencontre de ses lecteurs, il leur parle, les prend à témoin, « dès ces premiers vers du poème, le lecteur n’est plus spectateur, mais fait partie du drame qui est mis en scène ».



Lisez, offrez, recommandez La Divine Comédie ! « Avec Dante, et par Dante, la lecture est un don de grâce. »

Édition bilingue publiée sous la direction de Carlo Ossola, avec la collaboration de Jean-Pierre Ferrini, Luca Fiorentini, Ilaria Gallinaro et Pascale Porro. Traduction de Jacqueline Risset.