Folio : depuis 1972, 50 années de petit format

Avec un prix moyen de 7,05 €, le Folio a été créé en 1972, et compte quelques belles réussites — comme ces 9 millions d’exemplaires de L’Étranger d’Albert Camus. Un cas parmi d’autres, puisque Folio compte également 92 auteurs millionnaires — en exemplaires vendus. Avec un catalogue de 9400 titres actifs et quelque 3000 auteurs, Folio revendique également plus d’un tiers de ses parutions comme des traductions. En outre, 38 prix Goncourt et 35 prix Nobel… n’en jetez plus.

Ou si ? Allez : 12 millions d’exemplaires écoulés chaque année, et 468 millions depuis la création de cette filiale au sein des éditions Gallimard.

Qui fut d’ailleurs le premier, celui qui ouvrit le bal ? La Condition humaine d’André Malraux, trois ans après le départ de l’auteur du ministère de la Culture, fraîchement conçu en 1959 par le Général. Mais la création ne fut pas sans bataille : en effet, la rupture entre Hachette et Claude Gallimard est à l’origine de ce pari.

Depuis 1953, le patron de la maison vendait les droits à la Librairie Générale Française (LGF, avant qu’elle ne devienne Livre de Poche). Mais Hachette refuse d’intégrer des essais dans ces parutions, et en 1962, est alors conçu Idées. En 1970, rappelle Folio, un tiers des titres de Livre de Poche est constitué des œuvres parues chez Gallimard. Le 24 mars 1971, après tractations, la marque est déposée, les premières maquettes de couvertures surgissent peu après.

À l’image de ce que souligne Patrick Modiano, « le livre n’appartient plus à celui qui l’a écrit, mais à ceux qui le lisent », Folio comme les autres formats poche, revendique cet accès aux œuvres. Car, désormais, « Folio possède aujourd’hui le plus grand catalogue de fonds actif en France et représente 50 % du chiffre d’affaires de Gallimard », assure la marque.

Ainsi, en 50 ans d’existence, ce seraient 50 Folio qui se vendraient chaque minute, affirme le dossier de presse. Calcul amusant : en omettant (volontairement), les années bissextiles, 50 ans, ce sont 26,28 millions de minutes. Autrement dit, avec 468 millions d’exemplaires écoulés, près de 18 Folio vendus chaque minute.

Mais qui compte ?

crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0