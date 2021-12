Les librairies et la commande en ligne : “La dynamique continue” en 2021

ActuaLitté : La dynamique favorable aux libraires indépendants au début de la crise sanitaire, concernant les commandes en ligne sur leslibraires.fr, s'est-elle prolongée sur la durée ? Quels sont les volumes des commandes sur l'année 2021, et la dynamique de mois en mois ?

Thomas Le Bras : La dynamique continue. Bien sûr, le mois de novembre 2021 n'est pas comparable à novembre 2020, et pour cause : les librairies étaient fermées et l'État avait annoncé la prise en charge des frais de port. Mais en novembre 2021, nous avons un volume multiplié par 2,5 par rapport à novembre 2019.

Au niveau du chiffre d'affaires généré, tous sites confondus (leslibraires.fr et les sites des libraires que nous éditons) : 3,5 millions € en 2019, 14 millions € en 2020, et probablement 9 millions € en 2021.

Le recours à la commande en ligne et à la collecte en magasin reste-t-il important ? Comment expliquer les variations ?

Thomas Le Bras : On assiste à un rééquilibrage de la proportion expéditions à domicile/retrait en magasin : 60 % d'expéditions/40 % de retrait cette année, contre 75 %/25 % en 2019 (avant Covid, le retrait magasin était assez peu utilisé). Certains clients continuent de préparer leurs achats, après avoir découvert cette possibilité, il y a aussi tous les gens qui réservent pour les cadeaux de la famille lorsqu'ils ne peuvent pas se déplacer.

Évidemment la prise en charge des frais de port, et le confinement/couvre-feu avaient largement amplifié l'utilisation des expéditions en novembre et décembre 2020.

L'intégration du Pass Culture à la plateforme a-t-elle été réalisée sans difficulté ? Quels sont ses effets sur les commandes ?

Thomas Le Bras : Le Pass Culture n'est pas géré sur la plateforme : les achats sont directement réalisés en magasin. Nous ne faisons qu'une chose pour le Pass : remonter les stocks pour que les libraires soient présents. L'idée était de favoriser le retrait en magasin comme accès à la culture, et c'est très bien.

Comment la plateforme leslibraires.fr accueille-t-elle la future loi sur les frais de port du livre ? Est-ce une mesure encourageante pour l'activité des libraires sur internet ?

Thomas Le Bras : Nous avons défendu cette loi lorsque nous avons été interrogés, en table ronde, avec d'autres libraires et plateformes. Elle permet à mon avis de mettre un peu plus d'égalité sur le marché de la vente de livres expédiés à domicile. Il faut attendre les décrets et en particulier le montant minimal des frais de port qui sera effectivement fixé.

Cette loi permettra, je l'espère, de faire prendre conscience aux citoyens-consommateurs que le transport fait partie du jeu : la quasi-gratuité masque en fait souvent des livraisons non écologiques, voire réalisées par des indépendants précaires. Mais c'est un message qui devrait passer dans tous les secteurs, pas seulement celui du livre !

Les problématiques actuelles en matière de distribution, notamment du côté de MDS, ont-elles un impact sur l'activité de la plateforme leslibraires.fr ? D'autres distributeurs ont-ils manifesté des signes de faiblesse ou institué des mesures dommageables à l'égard des libraires indépendants, ces derniers mois ?

Thomas Le Bras : Concernant la problématique spécifique MDS, nous avons pris la décision de retirer de la vente les livres distribués par MDS qui ne sont pas en stock. Il était impossible d'imaginer livrer avant Noël. Nous avons également aidé, avec nos outils, les libraires à traiter le cas des commandes déjà passées. C'est dommageable pour les auteurs et les éditeurs concernés, et bien sûr pour nos clients libraires.

D'autres distributeurs ont vu leurs délais s'allonger, mais sans accident notable. Avec humilité, nous fabriquons des sites et des logiciels : je n'ai aucune leçon à donner dans le domaine de la logistique. Nous suivrons avec attention les réflexions et négociations qui seront menées en 2022, pour voir si nous pouvons jouer notre part, par exemple en collectant ou remontant des données.

Quelles sont les pistes de développement de la plateforme leslibraires.fr, en 2022 ?

Thomas Le Bras : Elles sont nombreuses :

– nous souhaitons étoffer notre partie « Le magazine », en mettant mieux en avant les commentaires des libraires, et en interviewant également des éditeurs et d'autres personnes du monde du livre,

– nous souhaitons améliorer les outils de suivi de stock, notamment en gérant mieux les exceptions : les collectors, les livres avec un stock tendu, le dépannage entre libraires,

– l'enjeu essentiel pour le premier trimestre, c'est l'installation de Gestock dans une douzaine de librairies, et le lien (historiquement fort) entre les sites et la gestion de stock sera renforcé également

