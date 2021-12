Pinocchio, Ernest et Célestine animent la fin d'année de France Télévisions

Réalisée par Stéphane Mit, sur des idées originales d'Olivier et Hervé Pérouze, Le village enchanté de Pinocchio est une série d'animation diffusée sur Okoo depuis le 1er décembre dernier. Elle compte 26 épisodes, produits par Onkids & Family (Mediawan) et France Télévisions.

Imaginez ! Un charmant petit village, niché entre une forêt mystérieuse et un bord de lac somptueux. Mais pas n’importe quel village, non : un village enchanté peuplé des personnages de contes… et de leurs enfants ! C'est dans ce cadre idyllique qu'ils vivent après les histoires qui les ont rendus célèbres ! Et c’est forcément là qu’habite aussi notre héros, Pinocchio !

Sur France 5, rendez-vous dès le samedi 18 décembre à 9h30, puis du lundi au samedi à 8h45.

Une deuxième saison de la série animée Ernest et Célestine, d'après les livres de Gabrielle Vincent, composée de 26 épisodes, débarque aussi sur le réseau public à l'occasion des fêtes de fin d'année.

Tout en abordant les thèmes de la marginalité et de la différence sur fond d'amitié improbable entre deux êtres si contraires, le ton de cette nouvelle saison est plus comique et lumineux. Nos héros gagnent en personnalité : l'intrépide et malicieuse Célestine, le grognon et bourru Ernest, sans compter les personnages secondaires, comme les petites souris ou encore Augustin, plus envahissants ! De nouveaux personnages font également leur apparition, Didi le souriceau des bois, Octave et Marcel, les oursons jumeaux.