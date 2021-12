Le Père Noël sort un traîneau peu réglementaire pour distribuer des livres

La barbe, c’est du naturel garanti : pour le reste, le costume est surtout enfilé pour la mise en scène, à laquelle l’homme de 63 ans se prête avec bonheur. Et s’il revêt le déguisement depuis plusieurs années avec un certain succès, il a décidé, pour 2021, d’apporter une touche personnelle.

Son camion de livraison, généralement outil de travail, a été reconverti pour l’occasion en traîneau. Le résultat ne trompera pas un renne aguerri, mais Luc Thomassin s’en amuserait plutôt. Et sa direction admet que l’opération est particulièrement originale : « J’ai décidé d’embarquer dans l’aventure, car depuis 18 mois, c’est plus difficile pour tout le monde. C’est plaisant de voir les gens lui envoyer la main et même prendre des photos quand il est au volant du camion. On ne pensait pas que ça prendrait un tel engouement ! Ce sera à refaire l’an prochain », indique Bernard Gagnon à L’Express.

D’autant que l’entreprise, Reliure Travaction, est particulièrement impliquée, naturellement, dans l’industrie du livre. Elle procède à la réparation et la restauration d’ouvrages — les filles du fondateur, Normand Durand, en ont d’ailleurs repris l’activité en 2000. Aussi, quand le Père Noël s’en va remettre aux bibliothèques les ouvrages ainsi réparés, l’illusion devient plus belle encore.

Les livraisons s'effectuent auprès de différentes bibliothèques du Québec : de quoi s'assurer qu'ici ou là, un enfant finira bien par croiser un Père Noël qui distribue des livres...

crédits photo Luc Thomassin