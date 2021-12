Librairie : quelles sont les étapes de sa création ?

​Quels diplômes et qualités pour ouvrir une librairie ?

Si aucun diplôme n’est obligatoire pour ouvrir une librairie, certaines formations sont reconnues et existent en France pour en obtenir un. Il est ainsi possible de suivre un DUT métiers du livre, un BTS technicien du livre ou encore des formations réalisées par l’Institut national de formation à la librairie.

Pour faire prospérer son commerce, un libraire doit bénéficier d’un certain nombre de qualités. Elles sont notamment relationnelles. Une personne gérant une librairie doit être un bon communicant, mais doit aussi savoir organiser et participer à des événements afin de se faire connaître. Elle doit aussi être sociable et être dotée d’une grande culture, afin de partager ses découvertes avec ses clients. D’autres qualités sont nécessaires à un libraire. Il doit établir des techniques de vente lui permettant de se positionner sur le marché du livre et être organisé, de façon à assortir et hiérarchiser de manière cohérente les livres sur les rayons, par exemple. Enfin, il doit avoir des compétences en gestion pour pouvoir faire ses comptes et pour tenir sa caisse enregistreuse, qu’il est possible de trouver chez SumUp, par exemple.

​Quelles sont les étapes pour ouvrir une librairie ?

Si vous avez pour projet d’ouvrir une librairie, voici les étapes qu’il vous faudra suivre. Bien qu’optionnelle, il est tout d’abord conseillé de suivre une formation minimale. Elle peut être de courte durée, en présentiel ou distanciel. Il faudra ensuite établir un concept et définir une cible. Partirez-vous plutôt sur une librairie classique ou sur une librairie accompagnée d’un salon de thé ?

​ÉTUDIER LE MARCHÉ, UNE ÉTAPE PRIMORDIALE

Avant de vous lancer dans votre projet, prenez le temps de réaliser une étude de marché. Vous pourrez ainsi évaluer la concurrence de manière précise, ainsi que la rentabilité de votre projet et votre positionnement par rapport à l’offre. Veillez à prendre en compte la captation du marché via les nouvelles technologies et le numérique. Le tout sera de vous positionner par rapport à une offre déjà existante, mais tout en vous démarquant. Pour cela, établissez un business plan pour le court et le long terme. Vous devrez y intégrer les fonds que vous projetez d’investir et les subventions que vous espérez obtenir. Cela permettra aux banques d’évaluer plus simplement la faisabilité de votre projet.

​LES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

Une fois ces diverses étapes réalisées et votre financement trouvé, vous devrez déposer les statuts de votre société et faire vos demandes de subventions. Veillez aussi à ouvrir un compte bancaire pour votre librairie. Cela vous permettra de séparer vos comptes personnels et privés. Pour ouvrir votre commerce, n’oubliez pas que vous devrez faire une demande pour obtenir un numéro de TVA ainsi que la mention « autorisation pour la vente d’articles de presse ».

​TROUVER UN LOCAL, UNE ÉTAPE FONDAMENTALE

Ouvrir une librairie rime aussi avec trouver un local. Vous devrez trouver le bon emplacement en fonction de votre offre et aurez probablement à négocier le bail commercial. Prenez le temps de repérer votre environnement géographique : par exemple, si vous décidez de vendre de la littérature jeunesse, établissez-vous à proximité d’une cité scolaire.

​LES DERNIÈRES FORMALITÉS AVANT L’OUVERTURE

Une fois tous ces points pris en compte, vous aurez à trouver votre fournisseur. Pour cela, mettez à profit votre réseau et développez-le grâce aux associations professionnelles ou au syndicat de la librairie française. Établissez un contrat d’assurance spécifique aux librairies et prenez le temps de mettre plusieurs offres en concurrence afin de trouver celle qui vous conviendra le mieux. Selon votre budget de départ, vous pourrez peut-être embaucher du personnel. Enfin, mettez sur pied un plan de communication qui pourra, par exemple, comprendre l’inauguration de votre librairie.

​Quel capital pour l’ouverture d’une librairie ?

Ouvrir une librairie, c’est aussi investir dedans. Pour pouvoir lancer son activité, il faut un budget conséquent. Les sommes peuvent bien sûr varier en fonction des caractéristiques de chaque boutique, mais le capital initial pour ouvrir une librairie avoisinerait les 100 000 euros. Afin de maximiser les ventes, un libraire devra donc proposer un concept original.

Par ailleurs, le seuil de rentabilité d’une boutique de livres est assez élevé puisque les coûts de cette activité sont relativement importants. Ils concernent la location du local, la gestion des stocks ou encore les retours des invendus aux frais du libraire.

​Pour conclure

Ouvrir une librairie est donc un projet sur lequel il faut travailler. Il est aussi important de prendre en compte les différents statuts juridiques possibles et au nombre de trois. La micro-entreprise, la SARL ou la SAS. Chacun présente ses avantages et inconvénients et un libraire devra opter pour celui correspondant le mieux à son activité.