Déchu, le gouverneur démocrate Andrew Cuomo devra rendre ses droits d'auteur

Le 10 août 2021, le gouverneur de l'État de New York remettait sa démission, plusieurs accusations de crimes sexuels l'avaient acculé, de même qu'une enquête ouverte par la procureure générale de l'État, visant l'ouvrage American Crisis: Leadership Lessons from the COVID-19 Pandemic. La maison d'édition Crown l'avait publié en 2020 (Penguin Random House).

De lourds soupçons de détournements de fonds publics pesaient en effet sur Cuomo, soupçonné d'avoir confié à certains de ses assistants, normalement assignés à la gestion de l'État, des tâches d'écriture ou de relecture relatives à son livre.

Les conclusions d'une enquête de l'Assemblée de l'État de New York ont confirmé ses soupçons, révélant que les membres de l'administration de Cuomo chargés de travailler sur son livre ne l'ont pas fait de leur plein gré, comme le suggérait le gouverneur. « Les preuves réunies démontrent que de hauts fonctionnaires, tout comme le gouverneur lui-même, ont effectué des tâches relatives au livre sur les heures normales de travail », soulignait le rapport d'enquête.

Selon un témoignage, le travail sur le livre « était attribué par les supérieurs et devait être effectué de la même manière que d'autres missions ». En août 2020, un fonctionnaire s'était même plaint de la charge de travail relative au livre, qui interférait avec ses missions... sur la gestion concrète du Covid-19.

Rends l'argent

Ce 14 décembre, une commission de l'État de New York, qui rend des décisions relatives à l'éthique, s'est penchée sur le cas Cuomo, et a évidemment trouvé à redire à son comportement. Pour commencer, la commission est revenue sur l'autorisation qu'elle avait donnée à Cuomo pour l'écriture du livre sur sa gestion de la pandémie, en 2020.

Elle considère en effet qu'elle a été trompée, les représentants légaux du gouverneur ayant assuré, à l'époque, qu'aucun denier public ne serait utilisé pour la rédaction de l'ouvrage. À l'inverse, « des propriétés de l'État, des ressources et du personnel, y compris des volontaires, ont été mis à contribution pour la préparation, l'écriture et la relecture du livre ».

La commission a ordonné à Cuomo de reverser les quelque 5,1 millions de droits d'auteur qu'il avait reçu pour la publication du livre, une décision que Jim McGuire, avocat du gouverneur, juge « inconstitutionnelle », rapporte CNBC. Selon lui, la commission « excède les limites de son autorité, et ses actions sont dirigées par des intérêts politiques, plus que par les faits et la loi ». Il assure qu'il sera fait appel de la décision devant la justice.

Les déboires d'Andrew Cuomo ont rejailli sur son frère, Chris Cuomo, qui a vu son contrat de publication annulé par HarperCollins : il aurait en effet mis sa notoriété et son statut de présentateur vedette du réseau CNN au service de la dissimulation médiatique des accusations de harcèlement sexuel prononcées contre son frère...

Photographie : Andrew Cuomo, au centre, en 2019 (Delta News Hub, CC BY 2.0)