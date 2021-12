Estimés à 3500 €, deux ouvrages du XVIe siècle s'envolent à... 430 000 €

Écrits par Richard Hakluyt vers 1600 incluent deux mappemondes de 40 x 45 cm, ces livres ont attiré l’attention de nombreux collectionneurs d’ouvrages anciens. La vente aux enchères réalisée à Exeter, dans le Devon : montant entre 3000 et 5000 €.

« Exceptionnellement, la carte du monde pliante était bien présente dans les livres et que, bien que dans un état délicat, elle n’a pas dissuadé les acheteurs potentiels », indique un porte-parole à la BBC.

Une dizaine d’enchérisseurs s’est présentée lors de la vente de livres anciens chez Bearnes, Hampton et Littlewood.

Les cartes font état de principales navigations, voyages, trafics et découvertes de la marine anglaise, mais également par voie terrestre. Et ce, jusqu’aux régions les plus reculées et les plus éloignées de ce qui était connu.

Les œuvres était conservées dans la bibliothèque privée d’une famille depuis de nombreuses années - jusqu’à cette mise en vente.