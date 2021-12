L'amende sera lourde pour Roberto Saviano, condamné pour plagiat

La Cour d’appel de Naples avait réduit le jugement de première instance (2013), passant de 60.000 à 6000 € d’indemnité pour les médias victimes du copier-coller de Saviano. Cette décision de 2016 aboutissait à une victoire amère pour Il Corriere di Caserta et le journal Cronache di Napoli, manifestement pillés. Mais ces derniers ont choisi le dernier recours juridique, pour tenter d’obtenir gain de cause.

Et le juge, dans son verdict, leur a donné pleinement raison, considérant que « 6000 €, c’est trop peu ». Selon la Cour suprême, « les articles en question ont été reproduits et utilisés pour leur valeur, quoique dans le cadre d’un travail nettement plus vaste », indiquait l’avocat du journaliste. « Clairement irrecevable », clamaient les avocats de l’accusé pour tenter d’infléchir le jugement.

Cronachedi souligne que l’éditeur de Saviano, Mondadori, était également engagé dans la procédure. Les plaignants exigent « une indemnisation effective et proportionnellement adéquate, calibrée sur un examen attentif de tous les éléments spécifiques et pertinents de l’affaire, y compris […] les avantages illégalement obtenus par le contrefacteur ».

Pour Libra Editrice, qui édite les deux médias, le manque à gagner était manifeste, et l’exploitation des informations contenues dans les articles aura servi l’ouvrage plus que le travail des journalistes. De fait, notaient les avocats, « en matière de contrefaçon, la violation d’un droit exclusif [Ndr : comme celui sur les articles parus et reproduits] exprime à elle seule la preuve de l’existence d’un manque à gagner ».

Or, la douloureuse va commencer à devenir vertigineuse : sur le seul territoire français, la traduction de l’œuvre par Vincent Raynaud a généré 417 .600 exemplaires vendus — soit 6,524 millions € (données : Edistat). Or, il y a bien plus : en 2006, on estimait le volume à 10 millions d’exemplaires à travers le monde, 11,35 l’année suivante.

Mais entre-temps, une série Netflix, des centaines de conférences et d’intervention, une protection policière contre les représailles de la Camorra…

Désormais la Cour d’appel de Naples retrouvera le dossier, avec une approche sensiblement différente : réévaluer le montant de la sanction.

crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0