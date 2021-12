Personnalités, influenceurs : la communauté de followers fait-elle les ventes de livres ?

Après la mode des blogueurs vint celle des BookTubers puisque des Bookstagrammers, en matière de recommandation et de communication sur les livres. Désormais, TikTok prend le lead, via le hashtag BookTok, et fait des miracles — du moins un, récemment. Mais fait-on d’un cas particulier une généralité ? En leur temps, les autres réseaux se sont également vu attribuer les lauriers d’une gloire en matière de communication.

Juste pour être certain...

Les exemples ne manquent plus : les influenceurs ayant succédé aux strictes célébrités, voire aux personnalités, disposent à travers les réseaux de millions d’abonnés que tous les éditeurs de la planète rêveraient de transformer en clients. Si l’on prenait l’ouvrage de Léna Situations, sorti chez Robert Laffont en septembre 2020, comme indicateur, l’équation serait simple : 6,6 millions d’abonnés, au global, pour 320.000 exemplaires. Soit 20.625 par livre vendu.

L’équation ne vaut que pour l’exemple — sa teneur scientifique ne vaut que pour l’opération mathématique.

Mais outre-Atlantique, on opère le même type de constat : Billie Eilish, aux 97 millions d’abonnés Instagram, et 6 millions sur Twitter a publié un ouvrage éponyme. 64.000 exemplaires écoulés. À ce titre, Léna Situations explose les compteurs. Et si les ventes restent honorables, le montant de l’avance versé à l’autrice compositrice doit plonger les finances de son éditeur, sur ce titre, dans un rouge cramoisi…

La magie du livre, répète-t-on dans les départements marketing, c’est son imprévisibilité : si l’on peut calculer d’une année sur l’autre (hors période de confinement…) le volume de pot de sauce tomate qui s’écoulera, chaque ouvrage diffère d’un autre. Et en l’absence de données quantifiables, les maisons s’appuient sur des volumes de partage, des abonnés et d’autres chiffres tout aussi fragiles.

Carpe Diem...

« L’unique élément fiable sur cette question… c’est que ce n’est pas fiable », conclut Shannon DeVito, directrice des livres dans la chaîne de librairies américaine Barnes & Noble, auprès du New York Times. Pourtant, l’importance de ces titres est allée croissante au fil du temps : publier un influenceur représentait un pari tolérable. Mais comme le souligne la société de diffusion numérique française e-Dantès depuis des lustres, l’enjeu n’est pas le nombre : c’est le bon livre, au bon moment, par le bon canal vers le bon lecteur. Certainement la meilleure stratégie à adopter : en rien la plus évidente.

Pour les miracles, prévoir un délai. Car les exemples s’accumulent : Justin Timberlake a publié Hindsight, acheté pour plus d’un million de dollars. En 2018, lors de la sortie, le chanteur se blesse aux cordes vocales — ballot… — et la promotion échoue lamentablement. 100.000 ventes au final, et les 53 millions d’abonnés Instagram auront eu plus à cœur de plaindre leur idole que d’acheter son ouvrage pour le réconforter.

Et aux États-Unis, où la puissance des réseaux sociaux est devenue plus fulgurante que les jugements de cour qu’évoquait La Fontaine, ces cas de figure, véritables accidents industriels, se multiplient. Avec régulièrement une analyse qui timidement surgit : les éditeurs s’intéressent à une personnalité parce qu’elle est populaire. Mais ses fans s’intéressent à elle pour ce qu’elle est et fait : moins pour son livre.

Au point que certains contrats d’édition, révèle le New York Times, impliquent des clauses spécifiques sur le nombre de messages diffusés à travers les réseaux sociaux par l’auteur-influenceur, avant et après la parution. Si, si… Une manière de contraindre la star à s’impliquer dans la promotion, en inscrivant le livre dans l’ensemble de son activité.

Pour l’agente littéraire Tanya McKinnon, il faut relativiser : les réseaux sociaux ne sont pas des leviers miraculeux, mais ils ont leur importance. Toute la difficulté est de deviner laquelle. « Si nous le savions, les éditeurs ne feraient plus aucune erreur. Mon idée sur ce point est que si quelqu’un sait réellement quelque chose, cette personne pourrait-elle partager ses informations avec moi ? »

