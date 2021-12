France Loisirs : 14 boutiques seulement seront conservées par le repreneur

La Financière Trésor du Patrimoine a finalement convaincu le tribunal de commerce de Paris, devant le groupe Reworld Media, qui détient plusieurs titres de presse. La SAS Financière Trésor du Patrimoine, propriété de l'Américain Derek Eric Smith, possède plusieurs filiales spécialisées dans la vente par correspondance, dont L‘Homme moderne et Sedao.

La reprise ne se fait toutefois pas sans heurts : sur les 122 boutiques France Loisirs, seules 14 resteront ouvertes. La localisation de ces dernières n'est pas encore connue. Pour les emplois, l'opération est difficile : des 758 salariés du groupe, seule une centaine devrait conserver son emploi.

Un comité social et économique exceptionnel se tient ce matin, depuis 9h30, mais juge d'ores et déjà l'offre « décevante », selon les informations du Monde. Celle de Reworld Media prévoyait plus de licenciements, mais aussi une fermeture des filiales, à savoir la filiale logistique, le centre d’appel, l'activité d'impression à la demande ainsi que l'assistance informatique.

La reprise sera effective à partir du 21 décembre prochain, date à laquelle les licenciements économiques démarreront.

Derek Eric Smith, qui a démarré ses activités dans l'import-export, a fondé Financière Trésor du Patrimoine en 2005, société spécialisée dans la vente par correspondance de médailles et pièces de collection. Deux ans plus tard, il rachète L'Homme moderne, en redressement, puis d'autres sociétés de ventes par correspondance, notamment alimentaires, comme Léon Fargues, Art Village et Tradition du Périgord.

La société a un pied dans l'édition, à travers Liriade, société qui publie des ouvrages historiques et des beaux-livres, et propose à la vente des titres d'autres éditeurs, dans le catalogue de L'Homme moderne.

« Nous avons fait 2 miles à la nage, nous sommes à 100 mètres du bord », nous indiquait Adrian Diaconu, alors président du groupe Actissia, en octobre dernier, au moment de la mise en liquidation judiciaire de France Loisirs. Il assurait que les changements de stratégie allaient bientôt porter leurs fruits, mais que le passif de la société était devenu trop lourd.

