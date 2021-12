My Hero Academia : World Heroes' Mission, en salles le 26 janvier 2022

Après My Hero Academia : Two Heroes (2018) et My Hero Academia : Heroes Rising (2019), ce troisième film d'animation jette une lourde menace terroriste sur les Alters...

Le scénario, adapté du manga de Horikoshi, a été signé par Yosuke Kuroda et Kohei Horikoshi. En France, le manga My Hero Academia est publié par les éditions Ki-Oon, dans une traduction de David Le Quéré.