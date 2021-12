Nantes : le festival Atlantide s'annonce, en février 2022

Ouvert sur le monde, Atlantide fait côtoyer auteurs internationaux et nationaux, monde de l’édition, comédiens, musiciens, critiques, et évidemment le grand public. Il réunit chaque année, durant quatre jours, une soixantaine d’écrivains qui viennent à Nantes partager les mots du monde et croiser leurs points de vue littéraires sur les grands enjeux de nos sociétés. Chacun peut y trouver son bonheur de lectrice et lecteur, en mots ou en dessins, plonger dans l’œuvre de grands noms de la littérature ou découvrir de nouveaux talents.

S'ouvrir au Monde

Après une édition 2021 inédite et singulière placée sous le signe de l’Afrique et de sa diaspora, la dixième édition du festival des littératures Atlantide, Les Mots du Monde à Nantes réaffirme haut et fort son ambition de toujours : offrir au public, en accès libre et gratuit, une programmation littéraire exigeante et diversifiée dans ses formes mais aussi accessible au plus grand nombre ; une programmation ouverte sur le monde et ses grandes problématiques politiques, sociétales ou environnementales.

Ainsi, plus de cinquante autrices et auteurs de tous les continents viendront à Nantes partager durant quatre jours les mots du monde entier et croiser leurs points de vue littéraires et artistiques sur les grands enjeux de nos sociétés contemporaines. Une invitation au bonheur de la lecture, du goût de l’ailleurs, en mots ou en dessins, pour plonger dans l’œuvre de grands noms de la littérature ou découvrir de nouveaux talents.

« Je considère les rencontres insolites, les lieux, les voyages, les auteurs et l’écriture comme un moyen de féconder un humanisme où l’imaginaire serait aussi bariolé que l’arc-en-ciel et nous pousserait à nous remettre en question. » écrivait Alain Mabanckou, Le monde est mon langage (Grasset, 2016).

Au total, plus de 50 invités, et plus de 20 nationalités représentées : Marion Achard, Nathacha Appanah, Sophie Avon, Anouar Benmalek, Rachid Benzine, Fanny Chartres, Nathalie Cohen, Céline Curiol, Catherine Dabadie, Camille de Toledo, Bernardine Evaristo, Isabela Figueiredo, Pascal Fioretto, Elsa Fottorino, Valentine Goby, Guka Han, Eddy L. Harris, Philippe Jaenada, Jake Lamar, Aurélie Lévy, Yamen Manai, Marco Martella, Mohamed Mbougar Sarr, Cătălin Mihuleac, Céline Minard, Hala Mohammad, Rosa Montero, Tracie Morris, Neel Mukherjee, Mariette Navarro, Eiríkur Örn Norddahl, Roukiata Ouedraogo, Eduardo Antonio Parra, Guillaume Poix, Catherine Pont-Humbert, Noëlle Renaude, Tola Rotimi Abraham, Arnaud Rozan, Julie Ruocco, Rodney Saint-Éloi, Árpád Soltész, Fanny Taillandier, Dragan Velikić, Thomas Vinau, Antoine Wauters, Zhang Yueran…

Présents au Lieu unique, les autrices et auteurs vont également à la rencontre de leurs lectrices et lecteurs dans les médiathèques nantaises, dans les librairies du centre-ville, à la Maison de l’Afrique, dans les quartiers de Malakoff et des Dervallières ou encore au Château des ducs de Bretagne, etc. dès le jeudi 24 février et durant tout le festival.

La programmation ainsi que les modalités d’organisation d’Atlantide restent bien sûr susceptibles de modifications en raison du contexte sanitaire.