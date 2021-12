États-Unis : une “attaque envers les livres” qui “menace l'éducation des enfants

L'inquiétude reste de mise, outre-Atlantique, alors qu'une vague d'attaques en règle contre certains ouvrages des collections des bibliothèques scolaires s'abat dans plusieurs États. Texas, Oklahoma, Wyoming ou encore Missouri sont le théâtre d'une « chasse aux sorcières » qui vise les livres relatant, le plus souvent, des expériences LGBT ou de personnes issues de la diversité.

Dans au moins 10 États, des gouverneurs, législateurs ou encore représentants élus se sont exprimés ou ont pris des actions contre les collections de certaines bibliothèques, notamment celles des établissements scolaires.

Au Texas, le représentant républicain Matt Krause, à la tête de la commission d'enquête de la Chambre des représentants du Texas, a ainsi ouvert une enquête sur les collections des bibliothèques scolaires, pour déterminer quels livres y étaient présents, ainsi que les montants dépensés pour les acquisitions. Il a établi une liste de 850 titres, en demandant des informations sur ces derniers aux établissements scolaires de l'État : sans surprise, l'un d'entre eux a fait retirer 400 ouvrages, de manière préventive...

Cette pression politique est venue s'ajouter à des tentatives de censure plus « habituelles », celles des parents d'élèves qui siègent dans les conseils des administrations scolaires des différents États américains. Et elle rend les responsables de ces dernières beaucoup plus enclins à retirer des livres des étagères, pour éviter toute forme de sanction, en particulier sur les budgets.

En Floride, dans le comté de Flager, le superintendant d'un district scolaire est ainsi allé à l'encontre de l'avis rendu par un conseil d'administration scolaire, censurant All Boys Aren’t Blue, de George Johnson, dans lequel l'écrivain raconte une jeunesse rendue difficile par son homosexualité, en tant qu'Afro-Américain vivant dans le New Jersey et en Virginie.

Le monde du livre contre la censure

La Coalition nationale contre la censure, organisation américaine qui réunit une cinquantaine d'organisations non gouvernementales, a publié une lettre ouverte cosignée par des éditeurs, des agences littéraires, des libraires, mais aussi des auteurs, des bibliothécaires et des professeurs.

« Dans différentes communautés du pays, une attaque politique organisée contre les livres menace l'éducation des enfants américains », commence le message. « La loi interdit clairement le genre d'activités qui se répandent sous nos yeux : la censure des bibliothèques scolaires, le retrait de livres et de listes entières de livres, à cause d'un désaccord de points de vue, sans aucune prise en considération de l'intérêt littéraire et pédagogique. Certains censeurs vont même plus loin, menaçant les enseignants, les bibliothécaires, les auteurs et les membres des conseils d'administration de poursuites pénales ou de violences physiques, parce qu'ils assurent l'accès aux livres des élèves. »

INTERNATIONAL : plus de tentatives de censure aux États-Unis, en 2021

Bien entendu, le fait que les ouvrages attaqués portent majoritairement sur les expériences LGBTQIA+ et de personnes victimes de violences racistes ne peut pas être ignoré, relève la lettre ouverte. « Les livres aident les étudiants à s'identifier à des personnages qui leur ressemblent. Ils leur permettent aussi d'étendre leur point de vue, pour un monde qui se transforme, pour embrasser la diversité et le multiculturalisme. »

Parmi les signataires de cette lettre ouverte, outre les organisations et maisons d'édition, relevons les auteurs Alex Gino, Judy Blume, Juno Dawson, Nikki Grimes ou encore Kelly Yang.

La lettre ouverte est lisible à cette adresse.

Photographie : illustration, LearningLark, CC BY 2.0