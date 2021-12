Bookopoly, le meilleur jeu des fans de lecture ?  

Règles et but du jeu

Le Bookopoly possède le même principe que le Monopoly, qui consiste à obtenir un maximum de propriétés pour faire payer ses adversaires afin de provoquer leur banqueroute. Avec ce jeu, les mêmes règles s’appliquent : vous avez un plateau de jeu principal, divisé en catégories de couleurs, et le but est d’acheter les propriétés sur lesquelles vous tombez après avoir jeté les dés. Certaines cases mystères vous invitent à piocher une carte, ou à subir une punition. La seule différence, c’est qu’au lieu des Rue de Courcelles et Avenue Malherbes, vous pouvez faire l’acquisition de magasins de livres, et de librairies, pour enrichir votre collection.



Tout comme au Monopoly, il est possible de tomber sur des cartes piège, et vous pourrez alors répondre à des questions « Connaissance » ou « Exploration » sur des livres répertoriés dans le jeu, et gagner des points supplémentaires en répondant correctement. Il est aussi possible de tomber sur d’autres cases pour obtenir des avantages, des bonus ou des malheurs (la pioche vous le dira). Des anecdotes sont aussi partagées sur l’ensemble des œuvres présentées dans le jeu.

Source de divertissement pour grands lecteurs

Avec des questions aussi intéressantes sur la création de certaines histoires traditionnelles, sur les histoires personnelles des auteurs ou encore, sur la publication de grands livres, le Bookopoly reste à coup sûr un jeu de société pour les grands lecteurs, qui apprécieront naviguer à travers les nouveautés. Ce jeu à vocation pédagogique est excellent pour les jeunes en plein apprentissage.



On ne sait pas s’il est aussi excitant que le Monopoly en ligne, mais le Bookopoly ne dispose actuellement pas de version en ligne à découvrir. Il faudra donc en faire l’acquisition pour y jouer et vous faire un avis définitif. Le seul problème : il est en anglais, et aucune version française ne semble disponible à l’achat.

Acheter ou ne pas acheter ?

S’il est d’abord difficile de trouver le jeu en ligne, nous vous conseillons de l’acquérir si vous êtes passionné de littérature et de jeux de réflexion, car en pratique, cela ressemble peu au Monopoly, autrement que dans la forme. De plus, les grands classiques mentionnés dans le jeu ne sont pas français, mais bien internationaux. Le Bookopoly peut se jouer en duo, et jusqu’à 8 personnes, pour garantir une place à chacun.



Pour pouvoir en profiter, assurez-vous d’avoir des joueurs aux mêmes ambitions autour de la table, pour ne pas passer à côté d’un bon moment : une bonne connaissance de l’anglais, des classiques internationaux, sont donc requis pour jouer à Bookopoly.