Les Ensablés - Batouala (1921) de René Maran (1887-1960)

Ce « véritable roman nègre », selon le sous-titre de l’auteur, se déroule en Oubangui-Chari, (dans le Tchad actuel, alors partie de l’Afrique Equatoriale Française), pays fertile peuplé de chasseurs, pêcheurs, planteurs, éleveurs… des tribus bandas. Batouala donna rapidement lieu à d’intenses polémiques et à une violente campagne de presse contestant le bien-fondé de la préface -qui dénonce les méfaits de la colonisation- et dénigrant l’auteur, plagiaire ou prête-nom supposé…

Né fin 1887 en Martinique de parents guyanais noirs, René Maran vécut sa petite enfance au Gabon où son père était fonctionnaire colonial, puis partit à Bordeaux suivre sa scolarité qu’il acheva par des études supérieures à Paris, non sans publier en 1909 un premier recueil de poèmes (La maison du bonheur). Son admission dans l’administration préfectorale le conduisit en 1912 en Oubangui-Chari. De cette expérience fondatrice naquit un premier récit, Djogoni -publié post-mortem- et, surtout, Batouala, mûri pendant six ans. Bien qu’écartelé entre son statut de représentant du colonisateur -mais noir- et son image, auprès des colonisés, de noir se commettant au service de la puissance coloniale, René Maran adopta la seule posture dictée par sa droiture morale : écrire, selon ses termes, « un roman d’observation impersonnelle », « tout objectif », qui « n’est qu’une succession d’eaux fortes ».

En effet, si l’intrigue se noue autour d’un drame d’amour et de vengeance mettant en scène Batouala, grand chef banda dont l’épouse favorite se laisse séduire par un jeune et fringant guerrier à l’occasion d’une fête initiatique, ce qui retient le lecteur est la peinture précise, chatoyante et animée de la nature et des modes de vie des bandas ainsi que la description quasi-ethnographique de leurs rituels et de leurs coutumes, que renforce le recours récurrent à l’idiome local. En bon conteur, René Maran nous restitue finement atmosphères et personnalités, dans un style naturaliste se colorant au fil des péripéties de lyrisme et de poésie. Loin d’un exotisme de pacotille, il rapporte dans un même souci de réalisme les critiques moqueuses échangées sur les colons lors des assemblées, à propos de la guerre entre « frandjés » et « zalémans » ou de la mévente du caoutchouc, et les griefs envers les « bondjous » blancs, qu’ils soient administrateurs, commerçants ou religieux... Pour autant, l’auteur ne ménage pas les personnages principaux (Batouala, sa femme, son rival ou son père), portant un regard critique sur leurs faiblesses d’humains dont il écrira, dans son roman Youmba la mangouste, que « s’entredétruire est leur principale occupation. Ils y dépensent tout leur savoir, c’est-à-dire toute leur fourberie ».

Eprouvé par la cabale et meurtri par l’interdiction de la diffusion de Batouala en Afrique, René Maran démissionna en 1923 de son poste d’administrateur pour se consacrer à l’écriture, publiant plusieurs romans -dont une série d’histoires animalières-, des poèmes et des biographies (Félix Eboué, Du Guesclin,…). D’autres prix couronnèrent son œuvre : celui de la Société des Gens de Lettres en 1949 et celui de la Mer et de l’Outre-Mer en 1950. Mais celui que Senghor qualifiera de précurseur de la «négritude » resta marqué par « l’intenable situation de l’homme noir apprivoisé » décrite dans son roman de 1947 « Un homme pareil aux autres », sur le dilemme entre appartenance à une élite noire servant la cause coloniale et devoir moral de dénoncer les dérives et conséquences négatives de la colonisation (dénonciation qui sera relayée sans fard par André Gide en 1927 dans son Voyage au Congo et plus vivement encore par Albert Londres en 1929 dans Terre d’ébène).