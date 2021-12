Une adaptation au cinéma pour L’artiste au couteau, roman d'Irvine Welsh

La trame du film devrait reprendre celle du livre, et ainsi suivre Frank Begbie, 20 ans après les événements de Trainspotting : celui-ci, après un passage en prison, vit une vie tranquille en tant que peintre et sculpteur à succès dans une ville balnéaire de Californie, sous un pseudonyme.

L'acteur qui incarnait Begbie dans le film original Trainspotting (1996), Robert Carlyle, a révélé la reprise du rôle du psychopathe. « Je reçois, vous savez, presque tous les jours, parfois, quelqu'un arrive en disant "Begbie" et ils veulent parler du personnage », a déclaré Carlyle. « Il y a plus de 20 ans, j'ai eu le privilège de jouer un personnage qui est devenu par la suite une si grande partie de ma vie. »

Résumé selon l’éditeur :

Le terrible Begbie, l'un des quatre héros de Trainspotting, mène enfin une vie tranquille sous le nom de Jim Francis. Peintre et sculpteur à succès, il vit confortablement avec sa femme et leurs deux filles dans une station balnéaire prospère de Californie. Pour certains il est un escroc, pour d'autres un visionnaire. Lorsqu'après le meurtre de son fils qu'il connaissait à peine, il regagne Edimbourg et retrouve ses amis, ils attendent de lui une sanglante vengeance. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'Atlantique, sa femme et ses filles découvrent un passé sordide qui ne semble pas qu'un lointain souvenir. Roman élégant, électrisant, ultraviolent mais curieusement rédempteur, L'Artiste au couteau développe l'univers de Trainspotting, avec le retour d'un des personnages contemporains les plus infâmes et attachants de la littérature, l'incendiaire Francis Begbie.

« Trainspotting est un point de repère dans la culture britannique : les romans et les films profondément aimés ont atteint le statut d'icône et Begbie de Robert Carlyle est un anti-héros logé au cœur de plusieurs générations à travers le monde. Travailler avec Irvine et Bobby sur cette prochaine histoire dans l'univers Trainspotting est un plaisir et un privilège. Nous sommes tout simplement impatients de servir cela aux millions de fans affamés », ont déclaré Tulk-Hart et Wood, co-PDG de Buccaneer Media.

Pour l’instant, aucune date de sortie n’a été annoncée. Il faudra donc se montrer patient…

Sources : The Reading Addict, TBI