Alphonse Allais contre Nestlé, ou l'invention du café soluble 

Étienne Moulron, fondateur de la Maison du Rire et de l'Humour (Cluny, en Saône-et-Loire), entretient de longue date une profonde affection pour Alphonse Allais, « prince des humoristes ». Les générations contemporaines ont pu oublier ce qu’elles lui devaient : l’homme aimait le calembour à s’en briser les reins, ces « pets de l’esprit » comme disait Hugo. Son célèbre « Tout bu or not to bu », parodiant Hamlet reste un délice à boire sans modération — contrairement au gin, que le Prince et fils du premier roi de Danemark avait englouti, dans la version d’Allais.

Pour cette raison, et bien d’autres, Étienne Moulron avait dernièrement sollicité la maison Gallimard, et plus spécifiquement La Pléiade : à quand une édition des œuvres d’Allais dans cette collection au biblique papier ? Réponse de la maison : « En ce qui concerne la publication de l’œuvre d’Alphonse Allais dans la Pléiade, nous suivons pour l’heure le conseil du principal intéressé qui, comme vous le savez, recommandait de ne pas remettre à demain ce que l’on peut faire après-demain. »

Hélas, rien ne vient

Comme à chaque jour suffit sa peine, et qu’il n’en est pas de bonne journée sans une tasse de café, Étienne Moulron indique à ActuaLitté avoir « repris un vieux combat, lancé voilà quelques années, et délaissé parce que je ne pouvais pas tout faire ». Combat ? Le fondateur du Musée désespère de voir combien Nestlé, des années durant, Moka ce qu’il devait à Alphonse Allais.

« Je trouve que la manière dont l’entreprise a considéré l’affaire atteste presque d’un dédain conforté par la suprématie de Nescafé », poursuit-il. Et, document à l’appui, de souligner que l’invention du café lyophilisé doit plus à l’humoriste, qui en déposa le brevet, qu’au géant mondial de l’alimentaire qui le revendique. « Alphonse Allais inventa et fit breveter son invention du café lyophilisé dit café soluble et le déposa officiellement à Paris le 7 mars 1881 sous le numéro n° 141530 », note Étienne Moulron. Preuve à l'appui :

Ayant pris attache avec le siège en Suisse, voilà une quinzaine de jours, on accusa bonne réception de ses précédents courriers, garantissant une réponse expresso. « Mais telle la Sœur Anne, je ne vois toujours rien venir. » Le tout à son grand désespoir. D’autant que Nestlé ne se désintéresse pas des pratiques artistiques : en 2009, la firme avait abondé significativement au budget de 50 millions de francs suisses pour la réalisation du Chaplin’s World, The ­Modern Times Museum (sis dans la commune de Corsier-sur-Vevey, en Suisse, canton de Vaud).

Un nuage d'Allais, sans sucre

À ce jour, le chimiste Max Morgenthaler est reconnu comme l’inventeur, pour le compte de Nestlé, au milieu des années 30, du café déshydraté — avec la création de Nescafé. Alors qu’Allais avait inventé cette décoction après son service militaire — et inspiré par les doléances de ses camarades, écœurés du mauvais café qu’ils buvaient. Originellement, le café instantané avait donc vocation d’accompagner les soldats…

« L’association la Maison du Rire et de l’Humour de Cluny qui travaille actuellement sur le projet de création de la future “Maison de l’Humour et des arts burlesques” a justement décidé de faire état à nouveau et publiquement de cette découverte par Alphonse Allais », reprend-il.

Et surtout, « de lui en donner acte à titre posthume avec tous les effets conséquents », sachant, et Nestlé est bien placé pour le savoir, « le succès planétaire que cette invention n’a cessé d’avoir ». Pour mémoire, Nescafé réalisa en 2018 un chiffre d’affaires de 21,6 milliards CHF, avec une marge opérationnelle courante récurrente de 22,7 % – le tout pesant 23,6 % du CA de Nestlé. Oui, c'est un peu amer.

Si pour l’heure, les échanges sont demeurés à sens unique, Étienne Moulron ne cache pas un certain agacement — comme l’excès de café, les silences répétés peuvent agacer. « J’ai procédé à une dernière relance, avec l’espoir d’une réaction. Mais je vais peut-être me montrer plus sérieux, avec des démarches de nature juridique », indique-t-il.

Ou pourquoi pas, de faire appel au comparse de George, Brad Pitt, que l’on a récemment vu poser pour la concurrence : non plus les cafés de Nestlé, mais les machines de Delonghi — comme on le sait, plus versées vers le broyage de grains que la lyophilisation.

