Guerre d'Algérie : une ouverture anticipée pour certaines archives

Dès 2020, des associations d'archivistes et d'historiens avaient dénoncé des conditions d'accès aux archives de plus en plus complexes, avec, notamment, l'application d'une instruction générale inter­mi­nis­té­rielle qui pouvait repousser sine die la déclassification des documents.

« [A]ucun document classifié, même à l'issue du délai de communicabilité de cinquante ans fixé par l'article L. 213-2 du code du patrimoine, ne peut être communiqué tant qu'il n'a pas été formellement démarqué par l'apposition d'un timbre de déclassification », rappelait cette instruction générale inter­mi­nis­té­rielle, susceptible d'entraver « des tra­vaux por­tant sur cer­tains des épisodes les plus sen­si­bles de notre passé récent, qu’il s’agisse des pério­des de l’Occupation, des guer­res colo­nia­les, ou de l’his­toire de la Quatrième République et des débuts de la Cinquième République », dénonçaient les professionnels.

En août dernier, après une annulation du Conseil d'État et des observations plutôt négatives du Conseil constitutionnel, l'État avait publié une nouvelle ins­truc­tion géné­rale inter­mi­nis­té­rielle n° 1300, qui supprimait les quelques lignes mises en cause, mais en ajoutait d'autres, précisant de nouveaux délais et motifs d'incommunicabilité.

Invitée sur BFM, Roselyne Bachelot-Narquin a abordé la question par le prisme de la guerre d'Algérie, assurant qu'il fallait « avoir le courage de regarder la vérité historique en face ». Par un arrêté, elle explique ouvrir « avec 15 ans d'avance les archives sur les enquêtes judiciaires, de gendarmerie et de police, qui ont rapport avec la guerre d'Algérie ».

« On ne construit pas un roman national sur le mensonge », assure la ministre de la Culture, pour motiver sa décision.

L'ouverture des archives liées à la guerre d'Algérie faisait partie des recommandations de l'historien Benjamin Stora, auteur d'un rapport remis en janvier dernier au président de la République, consacré à la mémoire de la colonisation et de la guerre d'Algérie.

Photographie : Mémorial national de la guerre d'Algérie 1954 - 1962 et des combats du Maroc et de la Tunisie, à Paris (Guilhem Vellut, CC BY 2.0)