Académie française : des universitaires dénoncent “l'erreur” Mario Vargas Llosa

Réponse du berger à la bergère, mais finalement bien discrète : mis en cause à travers les deux sociétés qu’il gère et qui gravitent autour du festival de la BD d’Angoulême, Franck Bondoux riposte. Avec véhémence et énergie, mais pas trop fort, sait-on jamais. Sur cinq pages, le patron de 9e Art + et Partnership Consulting dénoncent le rapport de la Chambre régionale des comptes dont les conclusions et les qualifications « témoignent d’un biais systématique ». Si, si.