Nouvelles Têtes : jeunesse et bande dessinée, réservez votre matinée de découvertes

Nouvelles Têtes est une initiative de ces trois maisons suisses romandes, portée par deux partenaires francophones : le magazine ActuaLitté et le réseau de lecteurs Babelio. Grâce au soutien de Pro Helvetia, le projet a pu voir le jour : monter une double opération, en ligne, pour garantir une présence accrue des éditeurs et leurs auteurs, et par la suite, un temps de rencontre avec les professionnels du livre et prescripteurs (libraires, blogueurs, influenceurs).

À travers quinze titres, chaque éditeur dévoile sa ligne éditoriale, dans toute la diversité et la richesse des créations qu’il a portées. Un dossier complet propose ainsi de découvrir ces ouvrages à travers des extraits mis en ligne — documentaire jeunesse, albums, sujets de sociétés, etc.

DOSSIER: Nouvelles Têtes, les éditeurs suisses en collectif

Il inclura par la suite des entretiens, sous la forme de podcasts, menés avec les auteurs et les éditeurs pour apporter une autre parole : le lecteur dispose ainsi de la possibilité d’entrer dans les textes et bénéficie de l’accompagnement même des créateurs. Cet outil centralisera d’autres contenus – pastilles vidéo, reportages, etc. – comme un immense dossier de presse.

Enfin, une matinée de rencontres et d’échanges avec les professionnels poursuivra le travail entamé en ligne : à cette occasion, les libraires auront la possibilité de découvrir les textes et leurs auteurs, profitant d’un moment d’échange privilégié. Et l'ouverture des réservations vient de commencer, à cette adresse, ou ci-dessous :