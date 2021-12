Cher papa Noël : je voudrais un livre sous mon sapin… 

Une étude récente de l’OCDE rapporte que les élèves passent de plus en plus de temps en ligne. En 2018, un Danois de 15 ans passait 45 heures par semaine en ligne. La recrudescence du temps passé sur des écrans a largement augmenté durant les périodes de confinement. C’est pourquoi, les livres imprimés sont essentiels pour se déconnecter. Leur contribution se fait ressentir à plusieurs échelles.

La FEP, Intergraf et l’EIBF appellent les autorités européennes et nationales à :

Suivre l’exemple de plusieurs pays européens (par exemple l’Italie, la France, la Belgique) en reconnaissant les livres comme des biens culturels essentiels, permettant ainsi aux librairies de rester ouvertes

Reconnaître l’importance de la lecture et des livres dans le domaine de la culture et de l’éducation

Reconnaître les avantages prouvés des livres pour permettre le développement de la pensée critique

Reconnaître le rôle important que jouent les librairies dans leurs communautés locales

Reconnaître la valeur ajoutée des livres imprimés en tant qu’outils d’inclusion

Ces trois organismes prépareront conjointement une déclaration complète qui « traitera de l’importance des livres imprimés pour l’économie européenne ainsi que pour l’éducation, de l’excellente durabilité de nos produits ainsi que de leur fonction de source d’information et de divertissement pour les personnes qui ne sont pas en mesure [ou qui ne veulent pas] d’utiliser des alternatives numériques ».

Un bienfait individuel

Le communiqué souligne que « les livres contribuent au bien-être, à la créativité et aux réalisations cognitives au quotidien ». Ils « offrent une source inestimable de culture, de créativité et de nourriture pour l’esprit. » Ils favorisent « la liberté d’expression » et « l’aphabétisation ». En somme, « la lecture [est] la base fondamentale d’une société de connaissance ».

Plus largement, ils participent au développement des communautés locales. Tous les acteurs de la chaîne du livre participent au bon déroulement de la société. Leur contribution apporte à l’éducation, la culture et l’économie. En effet, « la chaîne du livre est essentielle pour fournir un accès à la littérature et à la culture pour tous ».

Pour Ulrich Stetter, président d’Intergraf :

« Les livres sont un produit culturel et éducatif très important. La lecture de longs textes d’information imprimés s’est avérée meilleure pour la compréhension et la rétention. Les livres sont importants pour apprendre et comprendre des faits complexes. L’Europe est très bien placée pour avoir une industrie composée de petites et moyennes entreprises actives dans ce secteur. »

Un bienfait sociétal

D’un point de vue économique, le livre a été boudé par plusieurs pays à travers les restrictions sanitaires prises. Les entreprises nécessitant une présence physique pour vivre, telles que les librairies ou les bibliothèques, se sont retrouvées dans des situations précaires. Résultat, c’est l’ensemble de la chaîne du livre qui est impactée, exerçant « une pression supplémentaire sur sa situation économique », déjà menacée par l’émergence du numérique.

Noël est une période cruciale pour ces professionnels du livre. Pour Ulrich Stetter : « [elle] est l’une des saisons les plus importantes pour nos entreprises et nous devons nous assurer que la chaîne de valeur continue de s’efforcer, en particulier en ces temps difficiles.»

Un discours partagé par Jean-Luc Tretenaere, coprésident de l’EIBF, qui note : « Les secteurs de la vente de livres, de l’édition et de l’imprimerie sont unis pour souligner la valeur essentielle des livres, en particulier pendant la période des fêtes. Les livres sont des sources de culture et de créativité, et les librairies jouent un rôle central dans la promotion de la lecture et dans la construction de communautés plus justes et plus inclusives. En cette période des fêtes, rendez-vous dans votre librairie locale : il n’y a pas de cadeau comme un livre. »

Pour Peter Kraus vom Cleff, président de la FEP : « À la veille des vacances de Noël, alors que nous désirons tous à la fois un temps de repos confortable et partager des cadeaux avec nos proches, les livres restent l’un de nos passe-temps préférés. Surtout en ces temps troublés, les livres nous permettent et nous permettent de voyager et de nous évader avec notre imagination. Et le papier est très bien adapté à ces voyages imaginaires, à chaque tournant des pages, nous entrons dans des mondes de connaissance, de divertissement, de plaisir et de nouvelles perspectives. »

Crédit : Andreea Radu / Unsplash