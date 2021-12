États-Unis : une première édition signée de l'oeuvre principale d'Isaac Newton

Avec plus de 500 pages, le Principia de Newton est une œuvre fondatrice dans le développement de la physique moderne et des mathématiques. Dans cet ouvrage, le scientifique y expose ses lois universelles du mouvement et de la gravité. Dans son édition originale en latin, datant de 1687, le Principia s'ouvre par une préface au lecteur, et un hommage à l'auteur par Edmond Halley, qui a supervisé la publication originale du livre. Le texte a été réédité à de nombreuses reprises en latin, et a connu sa première traduction française en 1756, sous le titre Principes mathématiques de la philosophie naturelle, par Émilie du Châtelet.

La Fondation de Vaughn, dont l’objectif premier est de trouver une solution au dernier théorème de Fermat, a aussi permis la constitution d’une importante collection de livres. C’est un passage à Londres, en 1983, qui a marqué la naissance de cette collection : à l’époque, Vaughn s'est rendu dans la fameuse maison de librairies antiquaires, Bernard Quaritch Ltd., où il fit la découverte de deux ouvrages incontournables de l’histoire des mathématiques : les premières éditions de De revolutionibus orbium coelestium (1543) de Nicolaus Copernicus, et Philosophiae Naturalis Principia Mathematica d'Isaac Newton (1687), avec lequel il a quitté l’Angleterre. « J'ai été très stupide de ne pas avoir pris le Copernicus aussi », a-t-il affirmé. « Je le regrette depuis. »

Ce qui rend la première édition de Pincipia offerte par Vaughn si importante n’est autre qu’un détail, qui le relie directement à Newton et à son cercle. Au bas de la page de titre, une inscription manuscrite en latin l'identifie comme un cadeau du scientifique lui-même : « Donum Authoris Jul. 13. 1687 ». Un autre exemplaire, à Emmanuel College, Cambridge, porte une inscription similaire le marquant comme un exemplaire de présentation de Newton, à la même date.

Autre détail notable : ce volume comprend de nombreuses corrections dans le texte, écrites à la main. La plupart suivent simplement une liste d'erreurs imprimée à la fin de l'édition — or il semblerait que certaines soient des annotations de Newton lui-même. Rien n’est certain dans l’immédiat : cependant, de plus amples recherches devraient permettre d’identifier le correcteur...

Pour les curieux, le Principia est visualisable en version numérique à cette adresse.

via Ransom Center Magazine

Crédit photo : Harry Ransom Center, The University of Texas at Austin