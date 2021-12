Manga : Amazon, un “suiveur de tendances” pas si pertinent sur le segment

Un rumeur suggérait la création, par Amazon, d'un événement consacré au manga, ou en tout cas la mise en place d'une communication spécialement dirigée vers les lecteurs du genre, pour la fin de cette année 2021. Celle-ci approchant, une opération de ce genre semble improbable, peut-être reportée à la Japan Expo 2022, en juillet... Finalement, peu d'éléments semblent corroborer cette supposition, et le service presse d'Amazon, contacté, n'a pas répondu à nos demandes.

Il ressort pourtant de cette information sujette à caution une observation bien plus tangible : contrairement à ce que son poids dans l'industrie du livre laisserait penser, Amazon passe un peu à côté de l'explosion des ventes que connait le segment manga depuis l'été 2020.

« Amazon représente environ 9 % de notre chiffre d'affaires sur le manga, contre 15 % à peu près pour les librairies spécialisées en BD et manga », nous indique le responsable de la diffusion d'un acteur français historique de l'édition de la BD et du manga. D'après lui, les grandes surfaces culturelles, Fnac et Cultura, resteraient les acteurs les plus décisifs en matière de ventes de manga, « grâce à une position historique sur la culture geek ».

Depuis l'été 2020, les ventes de mangas explosent littéralement, un phénomène encore renforcé par le lancement du Pass Culture en 2021. Les premiers résultats de cette mesure culturelle phare du quinquennat Macron mettaient en avant un plébiscite de ce type de livres, qui représentaient 71 % des réservations, au cours des premiers mois.

En 2020, le manga affichait 18 % de croissance, pour représenter 42 % des ventes en volumes du secteur BD de cette année, selon GfK. 2021 prend la même direction : « Les acteurs du manga sont les grands gagnants de la période : le genre représente 1 vente de BD sur 2 à fin août 2021 et près de 29 millions d’exemplaires achetés, soit plus de 2 fois les volumes enregistrés en 2020 ou en 2019 » relevait Camille Oriot, consultante senior Livre - GfK Market Intelligence France, en septembre dernier.

Dans les librairies indépendantes, selon des données du Syndicat de la librairie française, l’évolution du chiffre d'affaires du rayon manga est de 152,1 % entre le début de l'année et début septembre, avec des ventes de mangas qui représentaient 27,3 % du secteur BD et 5,1 % des ventes totales de livres.

Malgré cette vague de croissance, Amazon ne serait pas forcément gagnant : « Il reste un acteur important, mais il a perdu des parts de marché par rapport à l'avant-pandémie, parce que les ventes ont augmenté partout », analyse le même responsable de la diffusion. « Amazon fait partie de ces acteurs très attachés à leurs parts de marché, mais tant que la valeur totale du segment augmente, leur CA augmente aussi. » D'après lui, cette tendance irait de pair avec un recentrage « sur le commerce de proximité » pour les achats de livres.

Un manque d'humains

Les librairies spécialisées et les grandes surfaces spécialisées semblent être les grandes gagnantes de l'incroyable croissance du manga, mais les librairies généralistes ne sont pas en reste non plus, avec une recrudescence des commandes.

Selon un responsable du marketing d'un grand groupe international dans le domaine du manga, la position d'Amazon est « très particulière » sur le segment. « La multinationale a un peu la même que les grandes surfaces alimentaires : c'est un acteur qui suit la tendance, en matière de mangas, mais qui n'en génère pas. »

« Quand nous avons des lancements de titres, Amazon reste faible sur les tomes 1 et 2, quand les ventes sont bien meilleures dans les librairies, surtout les enseignes spécialisées et les grandes surfaces culturelles. En revanche, quand une série est vraiment installée, à partir du tome 3, par exemple, les ventes commencent à prendre sur Amazon », poursuit-il.

Pour lui, l'explication derrière ce retard à l'allumage se trouve du côté de l'automatisation sur laquelle s'appuie Amazon : « J'imagine que les algorithmes mettent en avant telle ou telle série en fonction de ses ventes, ou en mesurant les recherches effectuées à son sujet. Des séries qui ont moins d'historiques sont ainsi pénalisées. J'ai tendance à penser qu'on ne découvre pas sur Amazon, mais qu'on y commande un peu par facilité, une fois la série connue. »

Avec un mystère qui persiste, pour cet observateur du secteur : « Il suffirait à Amazon de mettre un humain sur le secteur pour anticiper un peu les tendances. »

Le responsable de la diffusion nuance un peu l'analyse : d'après lui, Amazon serait performant sur des lancements de séries ayant déjà connu un franc succès au Japon, notamment les plus grosses licences du genre. Ce qui confirme, dans un sens, l'hypothèse d'un recours à des algorithmes capables de repérer les réussites internationales.

Sur un segment où les lecteurs sont particulièrement attentifs aux nouveautés et impatients, la passion partagée avec des libraires spécialisées serait décisive. Pour « le cœur de cible, friand de collectors », la boutique serait incontournable, ne serait-ce que pour se procurer le précieux sésame, en témoigne encore l'engouement pour le tome 100, version limitée, de One Piece.

L'explosion des ventes de manga va de pair, selon le responsable de la diffusion, avec l'émergence d'une génération de parents, ayant grandi devant le Club Dorothée et ses nombreux anime : « Ils n'ont aucun état d'âme à acheter des mangas à leurs enfants, quand la génération précédente était plus méfiante, ou préférait acheter de la BD jeunesse traditionnelle. »

Ce retard d'Amazon dépendrait donc aussi des habitudes d'achat de cette génération de parents, qui se tournerait pour l'instant, a priori, essentiellement vers la librairie généraliste et les grandes surfaces culturelles...

