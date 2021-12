Quand Bob l'éponge ne suffit plus à conquérir la génération Z

Comme tout conte de fées, l’histoire débute avec un mariage — quelque peu arrangé : Naver, puissant moteur de recherche coréen, décide de racheter le diffuseur d’histoires Wattpad. 600 millions $ en espèces et en actions.

En face, ViacomCBS, groupe propriétaire de la maison Simon & Schuster, qui tente de vendre cet actif au groupe Penguin Random House. Une coquette somme : 2,175 milliards $, mais une transaction qui préoccupe l’administration Biden. Celle-ci a saisi le département de la Justice pour ouvrir une procédure antitrust et bloquer le rachat.

Voici pour les protagonistes. Place à l’aventure : ViacomCBS International Studios annonce un accord mondial avec Wattpad Webtoon Studios. Perspective : produire du contenu, pour meubler la vie des spectateurs, le tout en s’appuyant sur les multiples histoires que l’on retrouve sur la plateforme de diffusion Wattpad. En outre, Viacom alimentera sa plateforme Paramount Plus — avec dans l’idée de rester dans la course contre Amazon Prime Video, Netflix et autres Disney+ et consorts…

Des histoires, donc, sorties des best-sellers de Wattpad et nourrir les canaux de ViacomCBS avec des éléments populaires. Le détail opérationnel n’est pas communiqué : Wattpad coproduira-t-il les séries et autres fictions audiovisuelles ? Et pourquoi la maison-mère se sépare-t-elle de Simon & Schuster, producteurs d’histoires également, pour signer avec Wattpad ?

La rentabilité, d’une part, et le ciblage du public, de l’autre : en effet, les productions originales que les opérateurs visent sont celles qui plairont spécifiquement à la génération 2 et à une plus jeune partie de la génération Y. En somme, les Millenials les plus jeunes et les ados d’aujourd’hui, grands consommateurs de Wattpad.

Désaveu alors de ce que les maisons d’édition de S&S pouvaient publier ? Ou preuve que les acteurs nés sur le web parlent mieux aux futurs consommateurs ? Maintenant que Wattpad a fusionné — depuis juin dernier — sa division TV, cinéma et livres, avec ses activités de studios, avec la plateforme Webtoon, déjà propriété de Naver, les choses vont bien plus vite…