Émile Zola : le manuscrit de Germinal, version pièce de théâtre, acquis par la BnF

« La Bibliothèque se réjouit de voir entrer dans les collections nationales ce manuscrit d’Emile Zola, témoignage capital de son expérience d’écriture théâtrale. Il rejoint le manuscrit du roman et plus largement l’ensemble des manuscrits de l’écrivain, conservés à la BnF, afin d’offrir un éclairage renouvelé sur l’une des œuvres les plus emblématiques de la littérature française. Je souhaite que la BnF puisse présenter prochainement en région cette œuvre à la portée symbolique forte », déclare Laurence Engel, présidente de la BnF.

Treizième roman de la série des Rougon-Macquart, Germinal est le grand roman social d’Émile Zola, plaidant en faveur d’un nouvel idéal dans lequel, pour la première fois, les rapports entre le monde du travail et la grande industrie sont abordés sans tabou.

La maison Sotheby’s qui procédait aux enchères indique que l’enchère s’est envolée à 138.600 €, un vol modeste puisque la pièce était estimée entre 100 et 150.000 €

Contrairement aux autres titres des Rougon-Macquart adaptés par le dramaturge et librettiste William Busnach, Germinal. Drame en cinq actes et douze tableaux, est une œuvre parfaitement autonome par rapport au roman publié en mars 1885. Ce manuscrit autographe démontre l’entière paternité d’Emile Zola sur la pièce. Il est donc particulièrement important dans l’histoire de la littérature française du XIXe siècle, l’écrivain ayant un temps laissé volontairement planer le doute à ce sujet. iction.

Les 454 pages autographes, rédigées au cours du printemps et de l’été 1885, témoignent de l’intense activité créatrice de l’écrivain. Elles sont accompagnées de la copie autographiée du drame, soumis à la censure en octobre 1885, avec des corrections et variantes de la main de Zola, et de la copie autographiée de la version réduite, enfin jouée en 1888 (avec corrections et croquis de mise en scène de Busnach). L’ensemble révèle donc la toute première version de la pièce qui sera très sévèrement mutilée à la demande des censeurs, après quelque trois ans d’interdiction.

Ce manuscrit unique vient s’ajouter au fonds Zola du département des Manuscrits, riche de 91 volumes des manuscrits des Rougon-Macquart transmis à la Bibliothèque Nationale en 1904 par Alexandrine Zola, fonds entièrement numérisé et librement accessible dans la bibliothèque numérique Gallica depuis plusieurs années.

