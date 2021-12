Mon voisin - Suivi de Comme un funambule : en mal d'amour, changer de regard

On retrouve là cette plume qui fait le bonheur du lecteur que je suis, cette évidence des mots, cette douceur d’écriture qui apporte une poésie infinie dans toutes les situations - y compris les plus dramatiques - dans lesquelles ses personnages tentent de vivre, quand il ne s’agit pas de survivre.

C’est avec grâce, avec tendresse, avec simplicité qu’elle manipule les hommes, les femmes, les enfants, engoncés dans leurs vies plus ou moins compliquées et dont elle nous propose de partager le quotidien, les questionnements, les hésitations, les difficultés, les petits plaisirs rares ou intenses, les déconvenues douloureuses, les doutes qui taraudent.

Mais partout il y a le soleil et la mer de la Sardaigne. Laquelle semble être une antidote à la désespérance, une protection contre l’ennui et l’abattement, un pansement à tous les bobos de l’âme. Et parfois même du cœur.

Mon voisin est un de ces petits bijoux. Il parle des envies suicidaires d’une femme seule et désespérée vivant avec son petit garçon qui accuse un retard important de développement moteur et oral. Ne sachant pas bien répondre à cette situation, ne parvenant pas à l’assumer, elle n’envisage aucune autre option qu’une disparition définitive face à un état de fait qui la dépasse et l’angoisse.

Et pourtant, la vie a plus d’un tour dans son sac pour lui prouver que imaginer le suicide parfait, celui qui ferait croire à tous à un terrible accident, celui qui ne ternirait pas son image dans le futur de son enfant, n’empêche pas l’existence d’autres choix...

Avec Comme une Funambule, c’est un texte encore plus court (10 pages seulement) qui nous est proposé. Une sorte de confession de l’autrice devant la tournure prise pas sa vie qui, sans en avoir l’air, sans qu’elle ne la provoque avec une volonté farouche ou obstinée, l’a menée, pas à pas, vers un succès littéraire indubitable et régulièrement confirmé au fil des parutions de ses écrits. Une popularité jamais revendiquée et plutôt subie comme un fardeau. Un renom assumé avec humilité et reconnaissance, presque avec embarras, autant envers ses éditeurs qu’envers ses lecteurs.

Une sorte de mise au point a posteriori pour s’excuser de son intrusion dans nos vies, dans ma vie de lecteur et d’admirateur. Comme si elle regrettait de nous déranger !!!...

Non, Madame Agus, je ne viendrai jamais (même si je regrette que cela soit votre souhait intime) vous embarrasser (au sens propre et au sens figuré) de mes assiduités de quémandeur de dédicace : je ne saurais, de toutes façons, pas passer outre ma timidité indéfectible pour arriver à seulement vous adresser quelques mots de remerciements intelligents sinon intelligibles. Pas de question non plus. Je vous promets de rester en retrait, transi comme l’amoureux profond que je suis de vos mots et de votre plume qui les arrange si bien. Mais je vous demande, en retour, de surtout continuer à nous en régaler.