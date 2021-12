Librairie, cookies et salon de thé, Le Mange-Livre sillonnera les routes

Malgré ses quatre roues et son arbre à cames, Le Mange-Livre sera bien une librairie indépendante, offrant une sélection large en littérature française et étrangère, aussi bien que policière, fantastique — BD et mangas seront inclus. Un stock de 1200 ouvrages, peu ou prou, qui déambulera sur les routes de Mayenne, avec la possibilité de passer commande au cas où.

À ce jour, la Mayenne compte six librairies, selon l’agence Mobilis, agence régionale du livre en Pays de la Loire. Nul doute que Le Mange-Livre trouvera aisément sa place.

Or, si dans Mange-Livre, on entendu bien croquer les pages tournées, il y a aussi cette idée de nourritures terrestres : l’espace salon de thé proposera gâteaux réalisés par la librairie, ainsi que boissons chaudes — thé, évidemment, ou café, pour les puristes. Et quelques produits complémentaires.

En effet, la librairie proposera des jeux de société, ainsi qu’une sélection de cartes et de papeterie. « Vous pourrez trouver le Mange-Livre sur les marchés en Mayenne. Je ne diffuse pas encore la liste des villes dans lesquelles je serai, mais elle sera communiquée en temps voulu », précise l’entrepreneuse, ouverte à d’autres suggestions.

À cette heure, Le Mange-Livre a récolté 3310 € sur les 8000 € nécessaires à l’achat du camion. Tout dépassement conduirait à ce que le projet, qui déborde d’imagination, prenne plus d’ampleur.

Et pour motiver tout le monde :