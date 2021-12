À Grenoble, un “lieu d'hébergement” pour les réfugiés de la bibliothèque

« On est rentré dans cette bibliothèque parce qu'on n'a pas d'autre choix. Et on demande au maire de Grenoble qu'il nous donne des logements. Il y a beaucoup d'appartements à Grenoble qui sont vides. S'il nous les propose, nous, on va accepter », indiquait une mère de famille au micro de France Bleu. Une soixantaine de personnes avait trouvé refuge, dès le mois d'août, au parc de l'Alliance de Grenoble.

Ces personnes, venues d'Albanie et de Macédoine, n'ont pas pu bénéficier de logements : avec l'arrivée des températures hivernales, elles se sont tournées vers la bibliothèque de l'Alliance pour trouver un refuge.

« Les travailleuses et travailleurs sociaux du CCAS de Grenoble et de la Métropole ont effectué des maraudes dès le début de leur installation afin d’évaluer leurs droits, de les aiguiller dans leurs démarches d’inser­tion et de mobiliser les acteurs compétents pour assurer au mieux la salubrité du lieu », assure de son côté la ville de Grenoble, contactée par ActuaLitté.

« Des échanges ont eu lieu depuis septembre, avec les différentes institutions en charge de la résorption des bidonvilles et de l’hébergement des personnes vulnérables », mais les personnes réfugiées restaient à la rue. Le Centre communal d'action sociale de Grenoble gère plus de 400 places d’hébergement, mais celles-ci étaient tout occupées.

L'ouverture de la bibliothèque aux familles aura toutefois entraîné une réaction immédiate. « Après accord de la Préfecture, s’étant mobilisée pour que les personnes soient mises à l’abri, la Ville de Grenoble a déposé un arrêté d’évacuation », indique la municipalité.

Cette évacuation aura été plutôt chaotique, avec le gazage des lieux : la panique aura favorisé la dispersion des personnes, si bien que le bus affrété par la Préfecture, en charge de la mise à l'abri, n'aura accueilli personne.

« Suite à des engagements de l'État pour l'hébergement des personnes, la Ville et son CCAS ont mis à l'abri les familles pour la nuit du 2 décembre, avant qu'elles puissent rejoindre le lieu d'hébergement qui est prévu et pour lequel nous avons obtenu une réouverture ce jour », précise toutefois la ville de Grenoble, sans préciser les conditions de cet hébergement.

Nous avons contacté le CCAS de Grenoble, pour obtenir plus de précisions.

Photographie : illustration, page Facebook de Droit Au Logement 38