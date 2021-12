Mad Maxi-Jack : l'Apocalypse selon Étienne Beck

Avec Mad Maxi-Jack, Étienne Beck reprend les systèmes narratifs caractéristiques des livres « dont vous êtes le héros » : chaque page raconte une péripétie en trois cases et propose, en dernière case, plusieurs choix possibles, vous renvoyant à différentes pages de l’album. Ces dernières vous renverront à d’autres pages encore, et s’esquisse alors une trame narrative riche en rebondissements, qui mènera à la fin des aventures de Mad Maxi-Jack dans des exécutions sordides ou au contraire à des happy ends joyeuses où le héros parviendra à son bonheur (quel qu’il soit).

L’auteur insiste sur l’aspect ludique de son récit en dessinant régulièrement (presque majoritairement) son personnage de trois quarts dos sur la gauche de la case, simulant le déplacement du paysage plus que du personnage, mouvement caractéristique des jeux vidéo. On joue donc bel et bien avec le héros, décidant sans le savoir véritablement les péripéties qui se présenteront à lui.

La lecture de cet album fort de 400 pages prend ainsi sans cesse des détours inattendus qui intensifient considérablement le fameux suspense du page-turner. Chaque clôture de strip amène son lot d’interrogations que l’auteur ne cesse de déjouer en imaginant des enchaînements rocambolesques. La lecture est ainsi sans cesse reconduite et ne s’épuise jamais véritablement, la fin d’un fil narratif donnant fougueusement envie de retourner dans le récit pour découvrir les histoires que nous n’avons pas encore découvertes.

De nombreuses décisions (souvent hasardeuses) nous entraînent ainsi sur des pistes totalement déconcertantes et le protagoniste peut parfois changer en cours de route par l’intermédiaire de pirouettes scénaristiques aussi malines qu’extrêmement drôles. Le destin pourra par exemple nous amener sur (ou plutôt dans) les pas de Sarah, une punkette qui tue Mad Maxi-Jack, ou encore sur (ou dans) ceux de Mr Pixel, personnage principal d’un des premiers albums d’Étienne Beck, publié aux Requins Marteaux en 2016. Ces différentes circonvolutions narratives font de cet album un véritable régal. L’engouement et le plaisir sont d’autant plus importants que l’humour et le développement de cet univers baroque se révèlent jubilatoires.

Mad Maxi-Jack ne propose pas véritablement une parodie de Mad Max, tant l’univers développé par les films de Georges Miller s’appuie sur un chaos délirant, absurde et auto-parodique. Beck s’inscrit plutôt dans une continuité outrancière de ce qui était déjà exubérant. Prolongeant l’atmosphère surréaliste de la série de longs-métrages, la terre est ici peuplée d’êtres aussi abjects que fantasques, punks, monstres et humanoïdes habités par une animosité furieuse qui ne demande qu’à se déchaîner.

Le personnage (et nous avec, étant acteurs.rices du récit) évolue donc dans un monde trivial et dévasté, plongé dans une quête semée d’embûches : malgré toutes les bifurcations à prévoir, l’unique impératif restera la survie. La sauvagerie et l’extrême violence de certains combats, la facétieuse vulgarité de l’énonciation, la brutalité des choix proposés et leur immoralité (à cette immoralité s’ajoute celle des conséquences de nos choix, et les décisions raisonnables ou pacifiques ne sont pas toujours récompensées), l’absurdité de nombreuses situations font de ce livre un condensé de plaisir régressif particulièrement efficace et terriblement drôle.

L’esthétique du livre participe pleinement au bonheur de sa lecture. Les dessins, réalisés aux feutres transmettent un vrai plaisir dans leur réalisation. La simplicité du trait contrebalance avec l’investissement plastique de l’image : la figuration simule une certaine candeur dans la représentation du monde, tandis que la composition des images et leur équilibre graphique témoignent d’un véritable travail pictural.

La réduction des formes et les inventions chromatiques détonnent et participent à l’étonnement et à la fascination de ces planches délirantes. Le dessinateur installe ainsi une esthétique qui feint une forme d’ingénuité graphique qui se confronte avec la violence qu’elle met à jour. Il incarne ainsi la contradiction essentielle au cœur de ce projet artistique : à un dispositif « enfantin » (le système narratif du « livre dont vous êtes le héros » et le style graphique) contraste l’exubérante violence de son histoire. L’apparente candeur du dessin permet aussi de désamorcer la brutalité de ce qui est donné à voir pour que perce le burlesque de la situation et la jouissance primaire et régressive qu’ils dégagent.

Mad Maxi-Jack est un livre unique, un condensé d’action débridée, qui se lit, se relit, se rerelit, sans que l’on parvienne à épuiser véritablement tous les possibles, et qui se feuillette simplement pour se délecter de ses nombreuses séquences jubilatoires.