États-Unis : une convention autour des anime diffusera-t-elle le variant Omicron ?

Depuis quelques jours, les autorités new-yorkaises sont sur les dents, lancées dans une véritable course contre la montre pour tenter de contenir un cluster en puissance. Un homme venu du Minnesota le 18 novembre dernier, vacciné, a été testé positif, porteur, semble-t-il, du variant Omicron, dès le 22 novembre.

D'après les autorités sanitaires américaines, qui ont lancé des messages d'alerte dès le 2 décembre dernier, l'infection de l'homme aura été sans gravité, puisque dès le 24 novembre, la plupart des symptômes ont disparu. Toutefois, le parcours vaccinal de l'individu ne l'aura pas empêché de contracter la maladie et, a priori, de la transmettre.

Depuis la semaine dernière, la ville de New York et d'autres États américains cherchent activement à contacter les quelque 53 000 participants à l'événement AnimeNYC, organisé par Crunchyroll à New York. L'homme porteur du variant Omicron - le deuxième officiellement identifié aux États-Unis, a en effet retrouvé 35 amis et connaissances lors de l'événement, qui pourraient être désormais porteurs.

Le maire de New York, Bill de Blasio, a publié un communiqué dès le 2 décembre, pour indiquer que l'organisation de l'événement et les autorités sanitaires travaillaient main dans la main pour identifier et contacter les personnes susceptibles d'avoir été en contact avec l'homme.

« Je demande à tous les New-Yorkais de se faire vacciner, de porter un masque, à la fois à l'intérieur et en public, pour que nous puissions vaincre ce virus une bonne fois pour toutes », insiste le maire de la ville.

EVENEMENTS: plusieurs annulations dues au variant omicron

Les organisateurs de la convention, dans leur communication, se sont appliqués à faire planer le doute sur la responsabilité de l'événement dans cette contamination. D'après eux, « beaucoup tirent la conclusion que l'individu a contracté le variant Omicron à New York ou pendant son voyage pour New York, ou lors de son voyage retour. Personne ne sait quand ou comment ce variant a été contracté. »

Toujours d'après les organisateurs, aucune autre contamination n'aurait été signalée pour le moment.

Pour accéder à la convention, il était nécessaire, dès l'âge de 12 ans, de présenter un certificat de vaccination pour au moins une dose, et le port du masque était obligatoire, en permanence.

Via The Washington Post

Photographie : AnimeNYC 2021, Romer Jed Medina, CC BY-SA 2.0