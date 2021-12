Catherine II de Russie visionnaire : contre la variole, la vaccination de ses sujets 

Avant que la variole ne soit éradiquée grâce aux vaccins, officiellement en 1980 seulement, cette grave maladie avait l'habitude de décimer des populations entières, et ce, sans distinction de classe ou de condition. Outre ses résurgences cycliques, elle provoquait fièvre, vomissements et, le plus terrible, le corps se couvrait de cloques remplies de pus. Des photos existent, et on ne conseille à personne d'aller les voir... À terme, le malade pouvait devenir aveugle – et mourir.

Pour combattre cette maladie, on pratiquait la technique de la « variolisation ». Le médecin, aux techniques toujours aussi rudimentaires, prélevait le liquide infectieux d'une ampoule ou d'une croûte sur une personne infectée, et frottait la sécrétion peu ragoûtante dans des égratignures ou des coupures sur la peau d'un patient en bonne santé. De quoi provoquer une variole bénigne, au titre de prévention.

Catherine II cobaye

Catherine avait un passif personnel avec cette maladie. En effet, son mari, Pierre III l'avait contractée avant de devenir empereur, le défigurant pour toujours. C'est pourquoi, lorsqu'elle eut l'occasion de se faire vacciner elle-même en 1768, elle la saisit en faisant appel à un médecin écossais, le Dr Thomas Dimsdale, pour effectuer cette « variolisation ».

La procédure, réalisée dans le secret de la cour impériale, n'était pas sans risques : un cheval avait d'ailleurs été préparé au cas où la procédure provoquerait des effets secondaires terribles, et que le médecin ait à rapidement quitter le pays de Pierre Le Grand . Mais tout se passa bien, et après une brève convalescence, Catherine révéla ce qu'elle avait réalisé sur elle à ses sujets.

En témoigne une lettre sur laquelle elle s'est appuyée pour faire une « promotion » de cette proto-vaccination à travers la Russie. S'adressant en 1787 à un gouverneur général, Catherine la Grande lui demande de rendre la variolation accessible à tous dans sa province.

Création de centres de vaccination

« Parmi les autres tâches des conseils d'aide sociale dans les provinces qui vous sont confiées », écrit-elle, « l'une des plus importantes devrait être l'introduction de l'inoculation contre la variole, qui, comme nous le savons, cause de grands dommages, surtout parmi les gens ordinaires. » Elle ordonne en outre la création de centres de vaccination dans les couvents et les monastères, financés par les revenus de la ville pour payer les médecins.

« Mon objectif était, par mon exemple, de sauver de la mort la multitude de mes sujets qui, ne connaissant pas la valeur de cette technique, et effrayés par elle, étaient laissés en danger », explique-t-elle encore, en Mère de la Maison Russie.

Pourtant, malgré cette lettre, la variole a continué à faire des ravages en Russie. L'historien Oleg Khromov, cité par l'AFP Moscou, explique cet état de fait par la crainte des populations face à cette technique nouvelle et inhabituelle. Pensaient-ils que l'on manquait encore de recul ?

ENCHERES : Le mahzor Luzzatto : entre fascination et contestation

Neuf ans plus tard, en 1796, le Dr Edward Jenner utilisa du pus provenant d'une maladie apparentée mais bénigne, la vaccine des vaches, pour protéger contre la variole, supplantant ainsi la technique de la variolisation. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous utilisons maintenant le mot « vaccin », qui vient du mot latin vacca, vache, en lien à la variole de la vache, variola vaccina.

Cette lettre a été vendue pour 1,3 million de dollars (environ 1,2 million d'euros), aux côtés d'un portrait de la monarque à Londres, par la maison de vente aux enchères, MacDougall's, spécialisée dans l'art russe. Jusqu'à présent, les deux pièces étaient conservées dans une collection privée anonyme.

Via : Open Culture