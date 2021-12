Les Presses de la Cité lancent la collection "Intime conviction" en 2022

« Pourquoi intime conviction ? Parce que cette notion juridique relève de l’un des plus beaux textes du droit francais. » Avant que la cour d’assises se retire pour délibérer, le président donne lecture aux juges et jurés de l’article 353 du Code de procédure pénale. Et leur pose cette ultime question : « Avez-vous une intime conviction? Toute la mesure du devoir d’un juriste dans ces mots. »

L’Affaire Rambla ou le Fantôme de Ranucci de la journaliste et auteure, Agnès Grossmann, ouvrira cette collection le 6 janvier 2022. Résumé de l'éditeur :

La reconstitution fascinante d’une des affaires criminelles les plus célèbres du XXe siècle. Avec elle, les debats houleux de l’erreur judiciaire et de la peine de mort. Trente ans plus tard, Jean Rambla, victime et témoin de l’affaire « du pull-over rouge », sera accusé de meurtres. Un récit précis, humain, passionnant.

EDITION: Humensis ouvre Alpha, une nouvelle collection de poche

S'ensuivront L’Affaire Roukia ou les Ombres de Mayotte, par Nicolas Goinard, journaliste au service Police/Justice du Parisien, qui paraitra le le 31 mars, L’Affaire Jamila Belkacem, par Margaux Opinel, auteure pour Affaires sensibles sur France Inter, qui sortira en septembre 2022, et L’Affaire Canson ou l’Heritièredepouillee, par Anne Gautier, journaliste realisatrice pour Faites entrer l’accusé, qui paraitra en novembre 2022.