CauchemarEnLibrairie : Claude Frollo, terrible archidiacre de Notre-Dame de Paris

Dans le roman d’Hugo, Frollo, prêtre et alchimiste, est celui qui recueille Quasimodo : docteur en médecine, droit, arts et théologie, il incarne l’être de raison et de droiture. Jusqu’à la rencontre avec Esmeralda, qui va remettre, comme qui dirait, l’église au centre du village. Ah, l’amour… de quoi faire tourner la tête de cet intellectuel, emporté par une fougue destructrice — qui le change en violeur, tout de même.

Drôle de bonhomme… Mais alors, qu'est-ce que ça pourrait bien lire, un archidiacre de ce genre ?

D’abord, parce qu’il compte parmi les grands érudits de son époque et les plus brillants esprits, Frollo aurait certainement apprécié la compagnie de Guillaume de Baskerville, héros du spectaculaire roman d’Umberto Eco, Le Nom de la rose (trad. Jean-Noël Schifano)

L’enquête menée, suite à la mort d’un prêtre, au cœur de la communauté religieuse nécessite savoirs et connaissances. Entre l’ex-inquisiteur et l’archidiacre, l’émulation intellectuelle aurait dévoilé au monde entier l’érudition et les capacités intellectuelles de ces deux hommes, hors du commun de ce point de vue.

Mais la personnalité froide, calculatrice, voire égoïste de Frollo s’accommoderait certainement d’un camarade de jeu comme Edmond Dantès. Sous la plume d’Alexandre Dumas, Le Comte de Monte-Cristo dévoile un roman d’aventures, où complots et vengeances sont autant d’armes dont use le prêtre grandement perturbé par l’amour qui le consume.

Qui sait si Dantès, adepte du déguisement, et féru de réclusion — bien qu’un peu forcée durant quatorze années — aurait vu en Frollo un alter ego dévoré par l’accomplissement de sa volonté…

Pas vraiment un romantique dans son genre, plutôt un monstre d’égoïsme qui tente tour à tour, l’enlèvement, la menace de mort ou le viol, il finira tout de même, la justice divine est implacable, par se faire jeter du haut des tours de la cathédrale, avec la courtoise assistante de Quasimodo. Et pourtant, sous la robe austère de l’archidiacre, il faut croire qu’un cœur bat.

Si leurs méthodes divergent radicalement, il aurait certainement trouvé un écho avec cet autre homme dont la carapace abrite un être amoureux : Mr. Darcy. Ah, oui, Jane Austen et Orgueil et préjugés (trad. Valentine Leconte et Charlotte Pressoir) : voilà bien une leçon d’amour à prendre pour Frollo, de la part de l’homme le plus adulé du monde littéraire. Un peu comme Cyrano de Bergerac et Christian ?

