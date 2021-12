La Saga des sorcières d'Anne Rice adaptée pour la télévision

Huit épisodes ont d'ores et déjà été commandés par la chaîne AMC pour cette nouvelle série basée sur La Saga des Sorcières d’Anne Rice, nous apprend Deadline. La série, intitulée Anne Rice’s Mayfair Witches (Les sorcières de Mayfair d'Anne Rice), sera écrite et produite par Esta Spalding et Michelle Ashford, et seulement produite par Mark Johnson, via la société Gran Via Prods. La série sera disponible sur la chaine et le service de streaming d'AMC Networks, AMC+.

« Le monde des sorcières fascine et terrifie depuis des siècles, mais l'approche d'Anne Rice sur les sorcières explorait quelque chose de complètement nouveau — des femmes puissantes, souvent brutales, et toujours résolues à renverser nos structures de pouvoir actuelles », ont expliqué les scénaristes Spalding et Ashford.

De son côté, Dan McDermott, président du divertissement et des studios AMC, a déclaré : « 2022 sera l'année la plus importante pour la production de contenus originaux dans l'histoire de notre entreprise. La programmation inclura désormais les deux premières séries dans un univers Anne Rice en expansion, construit autour d'histoires et de personnages qui ont captivé des millions de fans dans le monde. »

18 titres d'Anne Rice acquis par la chaine

L'année dernière, AMC Networks a acquis les droits sur les œuvres de Rice, comprenant 18 titres, dont la série de romans Chroniques des vampires (trad. Eric Betsch). Mark Johnson a, de son côté, obtenu un accord global avec AMC Studios pour s'occuper du développement des œuvres d'Anne Rice pour l'entreprise.

La série rejoint nombre de productions originales AMC pour 2022, comprenant notamment les dernières saisons de la série emblématique The Walking Dead, ou la future adaptation en série d'Entretien avec un vampire. Cette dernière devrait arriver fin 2022.