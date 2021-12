Durant les confinements, ces libraires offraient de la lecture par téléphone

Le Président de la République, Sergio Mattarella, a décerné 33 distinctions pour le Mérite de la République italienne à des citoyens qui se sont distingués pour des actes d’héroïsme, d’engagement solidaire, de volontariat, d’activités en faveur de l’inclusion sociale, de la coopération internationale, de la promotion de la culture, de la légalité, du droit à la santé et des droits de l’enfant, rapporte Il Libraio.

Parmi ceux qui ont obtenu ce titre prestigieux, on retrouve deux libraires : Gaspare Morgante, 59 ans, et Laura Terdossi, 56 ans, propriétaires de la librairie Ubik de Trieste, qui ont été nommés officiers de l’Ordre du mérite de la République italienne « pour leur initiative originale de solidarité envers ceux qui vivent dans des conditions de solitude et d’isolement ».

Lutter contre la solitude

ActuaLitté avait déjà parlé de leur projet, initié pendant la pandémie en 2020. Les deux libraires en décembre 2020 ont en effet décidé de diffuser, à travers leurs profils sociaux, une initiative de « lecture au téléphone » pour tenir compagnie à ceux qui vivent dans des conditions de solitude, en particulier les personnes âgées.

La librairie met à disposition des livres et, pour ceux qui le souhaitent, une ligne téléphonique, sept jours sur sept. Les librairies expliquent ainsi à Repubblica le sens de leur initiative : « Ubik à Trieste est ouvert depuis 2013, et ce n’est pas une boutique. Nous sommes une famille (…) Et l’initiative que nous avons voulu adopter répond à notre vision de la solidarité dans le monde, à la valeur civile de la littérature. Il y a des relations humaines à défendre ».

L’initiative a été lancée et des jeunes, des personnes âgées mais aussi des chômeurs ont répondu à l’appel avec enthousiasme. Son objectif ? Donner au moins vingt minutes de lecture par jour pour chaque personne qui le demande et aussi placer toujours le même bénévole aux côtés d'un même utilisateur, afin qu’une relation puisse s’instaurer entre les deux personnes.

Toute l’Italie a répondu positivement à cette initiative, des Marches à l’Ombrie en passant par la Sardaigne.

crédit photo : Pawel Czerwinski/Unsplash