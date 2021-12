Bientôt, plus d'adaptations audiovisuelles des oeuvres d'Ernest Hemingway

Agence littéraire et artistique, Gersh se mettra à la recherche « d'opportunités pour les œuvres de l'auteur, au cinéma, à la télévision ou encore sur le web ». « Hemingway est une icône du XXe siècle, et l'écrivain américain le plus important et influent de notre temps. Au vu de son œuvre littéraire sans précédent et de son existence fascinante, nous pensons que de grands projets naitront dans les années à venir, qui honoreront sa mémoire et plairont au public », a souligné Joe Veltre, de l'agence, auprès de Deadline.

Les ayants droit d'Hemingway, de leur côté, se montrent particulièrement enthousiastes à l'idée de faire vivre les ouvrages de « Papa » sur les écrans de cinéma. « Nous sommes convaincus que les moyens modernes de la télévision et du cinéma peuvent faire vivre, plus que jamais, les mots d'Hemingway, d'une manière jamais espérée auparavant. »

Même avant la signature de contrat entre l'agence et les ayants droit, les œuvres d'Ernest Hemingway ont été largement adaptées à la télévision et au cinéma. Citons, parmi les nombreuses références, L'Adieu aux armes de Frank Borzage, en 1932, Le Port de l'angoisse, de Howard Hawks, en 1944, Le Vieil Homme et la Mer, de John Sturges, en 1958, et, plus récemment, The Garden of Eden, de John Irvin, en 2008.

Notons toutefois que le flot des adaptations cinématographiques des livres d'Hemingway s'est quelque peu tari, ce qui laisse une certaine marge de progression à l'agence Gersh...

Du côté des documentaires, l'auteur reste un objet de fascination : récemment, Arte a ainsi diffusé Ernest Hemingway, quatre mariages et un enterrement, de Virginie Linhart.

Photographie : Ernest Hemingway en 1924 (John F. Kennedy Presidential Library and Museum, Boston, domaine public)