Québec-France : Annie-Claude Thériault en résidence à la Villa Marguerite Yourcenar

La Délégation générale du Québec à Paris, la Villa Marguerite Yourcenar, la Résidence d’écrivains/Département du Nord et l’Union des écrivaines et écrivains québécois (UNEQ) avaient lancé en mai dernier un appel de candidatures aux écrivaines et écrivains du Québec pour une résidence d’écriture d’un mois à la Villa, à l’automne 2022. Cette résidence s’inscrit dans le cadre de la saison culturelle québécoise à Roubaix 2021-2023.

Choisie parmi 27 écrivains

Un jury formé de représentantes de l’UNEQ et de la Villa Marguerite Yourcenar a choisi la candidature d’Annie-Claude Thériault pour ses qualités littéraires. Les candidates et candidats devaient avoir publié au moins un ouvrage chez un éditeur reconnu et présenter un projet d’écriture (quel que soit le genre littéraire), jugé sur sa valeur artistique.

L'ensemble des partenaires de la résidence tient à remercier les 27 écrivaines et écrivains qui ont déposé une candidature.

Le syndicat professionnel UNEQ travaille depuis 1977 à la défense des droits socio-économiques des écrivaines et des écrivains, ainsi qu’à la valorisation de la littérature québécoise au Québec, au Canada et à l’étranger. Elle compte plus de 1600 membres.

Crédits : Marchand de feuilles éditions